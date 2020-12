Så er der drama.

Den tidligere baseball-stjerne Jose Canseco er godt sur på sin tidligere svigersøn Logan Paul - så sur at han nu har udfordret ham i en boksekamp.

Jose Canseco er angiveligt sur over bruddet mellem hans datter, modellen Josie Canseco, og Logan Paul.

Baseball-stjernen går i ikke i detaljer omkring bruddet, men til TMZ har han fortalt, at bruddet mellem datteren og Youtube-stjernen har givet ham ‘lidt af en dårlig smag i munden.’

Nu ønsker den 56-årige tidligere sportsmand at kæmpe mod den 25-årige YouTube-stjerne for at forsvare sin families ære.

»Jeg mødte ham faktisk, da min datter og Logan kom ned til Vegas. Han virkede som en flink ung dreng - men han virkede også lidt arrogant. Og pludselig gik de fra hinanden,« fortalte Jose Canseco til Sports Talk Chicago.

Da Jose Canseco første gang gik på de sociale medier i november, og fortalte at han udfordrede Logan Paul, svarede den tidligere svigersøn hurtigt tilbage:

‘Intet problem. Jeg elsker at knuse Cansecos.’

Logan Paul. Foto: TOM JACOBS Vis mere Logan Paul. Foto: TOM JACOBS

Nu opfordrer Jose Cansecos så Logan Paul til at bakke sin ord op:

‘Gør dig klar. Dette er rigtigt. Det er ikke en vittighed. Hvis jeg rammer, går han ned.’

Hvorvidt kampen bliver til noget, må tiden vise. Logan Paul har ikke svaret tilbage på sin tidligere svigerfars seneste opfordring. Og lige nu forbereder Youtube-stjernen sig på en showkamp mod den tidligere boksemester Floyd Mayweather, som efter planen skal bokses i februar.