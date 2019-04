Bokseren Patrick Nielsen mener, at han har meget mere at byde ind med i MMA, end man umiddelbart skulle tro.

Bokseren Patrick Nielsen mener, at han har en reel chance for at vinde, når han om to måneder debuterer i MMA med en kamp mod den tidligere bryder Mark O. Madsen ved et stævne i KB Hallen.

Den 28-årige bokser afviser, at det udelukkende handler om penge, når han stiller op.

- Der er sikkert mange, der ikke tror, at jeg har en chance. Men jeg tror, at folk får et chok. Jeg ved, hvad jeg kan, siger Patrick Nielsen.

- Jeg kan desværre ikke fortælle om det økonomiske, men jeg tager næsten kun kampen af ren interesse og har tænkt mig at bevise noget, siger han.

I MMA kæmpes der med langt mindre handsker end i boksning, hvilket betyder, at slagene rammer en hel del hårdere.

- Det passer mig helt perfekt. Handskerne måtte gerne være endnu mindre, så ramte jeg ramte ham hårdere.

- Det bliver nok ikke det første slag, der afgør det, men det skal nok komme, mener Patrick Nielsen.

Hvis Mark O. Madsen kan komme ind på kroppen af ham, så ved bokseren godt, at kampen hurtigt kan blive afgjort.

- Men det får han heller ikke lov til. Jeg skal afgøre den stående - det er min force. Men jeg træner på en hel del forskellige ting, både MMA, spark og boksning, så der er nok at se til, siger Patrick Nielsen.

- Jeg har forberedt mig en måned nu. Jeg har også brydet hele mit liv med mine brødre og sloges med dem, så det har været en god opvarmning.

Det er et år siden, at Patrick Nielsen senest var i bokseringen. Her endte det med et nederlag til tyske Arthur Abraham, og lige nu ved han ikke, om han vender tilbage.

- Lige nu tager vi bare den her MMA-kamp. Jeg kan ikke tænke længere end den, siger bokseren.

Der er plads til 2927 tilskuere i KB Hallen til stævnet 8. juni, hvor der flere MMA-kampe på programmet.

Kampen, der foregår i klassen op til 75,5 kilo, kan ses på pay per view hos Viaplay.

/ritzau/