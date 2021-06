Den eksklusive kreds af heldige danskere, der har sikret sig en billet til Danmarks tre EM-kampe i Parken, bliver nu udvidet.

Natten mellem onsdag og torsdag er Folketingets partier nemlig blevet enige om, at Parken må åbne for flere end de 15.900 EM-tilskuere, som var det oprindelige loft pr. kamp.

Det sker efter over 12 timers forhandlinger i Justitsministeriet om yderligere genåbning af samfundet.

Her – blot to dage inden Danmarks første kamp – er politikerne kommet frem til, at det er forsvarligt at tillade 25.000 tilskuere til kampene i Parken.

Kravet er dog stadig, at alle skal fremvise et gyldigt coronapas for at blive lukket ind.

Makskapaciteten på Danmarks nationalstadion er godt 38.000 tilskuere, så der er stadig et stykke vej op til helt fyldte tribuner.

Netop store forsamlinger – herunder sportsevents og storskærmsarrangementer – var en af de helt store stridspunkter i nattens forhandlinger.

Faktisk var uenigheder så store, at regeringen måtte splitte forhandlingerne op og tale med hvert enkelt parti hver for sig om netop dette emne.

Op til onsdagens forhandlinger har regeringen været under politisk pres for flere tillade flere tilskuere til EM-kampene.

»EM er den største sportsbegivenhed i Danmark i mange år. Vi skal have flere tilskuere, mere stemning og mere gang i den. Men selvfølgelig under kontrollerede forhold,« sagde Venstres idrætsordfører, Stén Knuth, i sidste uge.

Meldingerne kom efter guldfesten i Brøndby, hvor tilskuerne løb ind på banen, og op mod 30.000 festede på og uden for stadion – uden nogen form for corona-afstand.

Alligevel blev blot 85 personer efterfølgende testet positiv for covid-19 i forbindelse med fodboldfesten på Vestegnen.