DBU og Københavns Kommune, med V-borgmesteren Cecilia Lonning-Skovgaard i spidsen, har den seneste tid talt om en mulig udvidelse af Danmarks største stadion.

Det kulminerede i forbindelse med præsentationen af Københavns Kommunes budget, der viste, at der er afsat en million kroner til en forundersøgelse af en nabogrund til Parken med henblik på at udvide nationalarenaen.

Den tredje part i beslutnings og forhandlingsprocessen er, udover DBU og kommunen, naturligvis ejerne af stadion Parken Sport & Entertainment (PS&E).

Men bestyrelsesformand Allan Linneberg-Agerholm ser ikke nødvendigvis en udvidelse af Parken som en økonomisk fornuftig løsning for PS&E. Det siger han til Berlingske.

Der er mange, der har interesse i, hvad der skal ske med Parken, men i sidste ende er det kroner og øre, der afgør det.

»Vi er et privatstadion, der betaler husleje og ejendomsskat. Og de der ekstra pladser vil alt andet lige ikke i sig selv være rentable. Det tror jeg simpelthen ikke,« siger Allan Linneberg-Agerholm til Berlingske.

Den tilskuerkapacitet, der ofte er blevet kastet op i luften er 50.000 mennesker til fodboldkampe. Det er ikke bestyrelsesformandens forventning, at man vil nå det tilskuertal til alle Superliga- eller landskampe. Det er selvom stadion bare inden for de sidste to måneder har været fyldt til randen fem gange til fodboldkampe og koncerter.

Ifølge beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard er 50.000 det tal, som man bør stræbe efter, hvis man vil have store arrangementer til København og Parken.

»Der ligger et kæmpe potentiale i det her. Vi har selvfølgelig en interesse i, at vi har et stort tidssvarende stadion i byen. Hvis vi skal kunne tiltrække store begivenheder som en kvindeslutrunde eller en Europa League-finale, så kræver det et stadion med plads til 50.000 tilskuere,« sagde Cecilia Lonning-Skovgaard til B.T. i forbindelse med præsentationen af Københavns Kommunes budget i 2022.

Når Parken de seneste måneder har været fyldt til landskampe, Superliga-kampe og til koncerten med The Minds of 99 har flere gæster oplevet at stå i lange køer til boder og toiletterfaciliteterne, der ikke er blevet renoveret i mange år.

Allan Linneberg-Agerholm kalder det ‘vigtigt’ at ejerne også er med til at udvikle Parken.

»Vores ønske det er jo at sikre, at Parken er et relevant stadion for dansk fodbold. Hvis det magiske tal er 50.000, så er det jo et tal, vi gerne vil undersøge,« siger han til Berlingske.