Kieran Modra er omkommet efter en ulykke, hvor han på sin cykel kolliderede med med en bil.

Ulykken fandt sted i hjemlandet for den femdobbelte OL-guldvinder ved paralympiske lege.

Han kolliderede med bilen på Sturt Highway i Kingsford, der ligger nord for Adelaide.

Det skriver det australske medie 7.news.co.au.

Kieran Modra disciplin var tandemcykling. Her ses han bagerst. Foto: GLYN KIRK

Den 47-årige far til tre blev betragtet som en pioner i tandemcykling, hvor han har dystet i flere discipliner over sin paralympiske karriere, der strækker sig over næsten tre årtier.

Kieran Modra, der har været synshæmmet siden fødslen, begyndte at cykle på konkurrenceplan i 1995.

Kieran Modra opnåede en stor hæder, da han i 2014 blev medlem af ‘Member of the Order of Australia’, der er for folk, som har gjort en forskel for Australien inden for et særligt område.

Baggrunden for hans optagelse er hans ‘bemærkelsesværdige præstationer i sporten, hvor han har repræsenteret Australien som atlet samt repræsenteret folk med synshandicap’.