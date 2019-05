Pardisciplinen i speedway passer danskerne godt. Landstræneren og en dansk VM-kører forventer derfor, at den første danske VM-medalje i fire år kommer i 2019.

Verdensmester syv gange i træk.

Fra 1985 til 1991 kunne ingen matche de danske speedwaykørere i par-VM, når to kørere fra hvert land dystede om VM-metal.

Dengang var danskerne en dominerende faktor i speedway både individuelt og som hold. Også i 00'erne og starten af 10'erne så det godt ud for dansk speedway på medaljefronten, men så kom problemerne.

Siden sølvet ved hold-VM i 2015 har dansk speedway både individuelt og på landsholdsplan været nede i en VM-bølgedal, men en ny top kan skimtes i horisonten.

Det skyldes blandt andet, at par-VM efter 20 års pause kom tilbage på speedwayprogrammet sidste år på bekostning af hold-VM. Par-VM passer danskerne godt, mener landstræner Hans Nielsen.

- Opskriften på succes ved par-VM er, at kørerne vil hjælpe hinanden til at opnå et godt fælles resultat. Det kræver holdånd og god stemning i ryttergården, og der står vi stærkere end flere andre store nationer.

- Vi lå allerede til at tage medaljer ved par-VM sidste år, men havde en skidt andendag i finalen, siger han.

Lørdagens semifinale ved par-VM er en god anledning til at demonstrere landsholdets fremgang. Her skal duoen Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen i første omgang køre Danmark videre til par-VM-finalen i juli.

- Og når vi så har kørt os i finalen, for det skal vi simpelthen klare, så skal vi også have en medalje, siger Hans Nielsen.

- Vi har helt sikkert haft et dyk de sidste par år, men pilen peger opad igen. Vi har mange kørere, som gradvist bliver bedre og bedre og presser hinanden, og mange kunne være blevet udtaget til par-VM. Det er et udtryk for, at vi i den grad er på vej frem, siger han.

Køreren Niels-Kristian Iversen deler landstrænerens høje forventninger.

- Jeg forventer også, at vi tager en medalje. Vi er selvfølgelig under pres efter nogle halvmagre år med landsholdet uden medaljer, men rammer vi formen - og det skal vi - så tager vi også en medalje i par-VM, siger Niels-Kristian Iversen, der tre gange har vundet det nu hedengangne hold-VM med Danmark.

Som et nyt tiltag er hvert land tvunget til at lade en U21-kører deltage i mindste et heat i både semifinalen og en eventuel finale. Sidste år skulle de kun køre i tilfælde af en skade.

Det har i speedwaykredse medført kritik at tvinge U21-kørere ind i et VM for A-kørere.

Hans Nielsen har forståelse for kritikken, men hæfter sig ved, at regelændringen kan blive en fordel for Danmark, som har talentfulde Frederik Jakobsen med til lørdagens semifinale i Manchester.

- Når der nu skal en U21-kører med, så er det fint, at de skal køre og ikke bare kigge på. Og så er det en fordel for os, for vi har nok den stærkeste U21-kører i vores semifinale, siger landstræneren.

Hans Nielsen havde selv en hovedrolle i Danmarks speedwayguldalder. Han var en del af en verdensmesterduo seks gange i træk fra 1986 til 1991.

Selv om fremtiden tegner lys, kan en lignende stime næppe matches.

- Jeg tror, vi beholder rekorden mange år endnu. Jævnbyrdigheden er blevet så stor, at jeg ikke kan se nogen vinde så mange år i træk, siger han.

