Hun er en hård dommer, Paige Spiranac.

Den 26-årige golfspiller og Instagram-sensation har i sin podcast 'Playing A Round' givet sin vurdering af en af golfsportens største stjerner, der lige nu trækker overskrifter for sit temperament på banen.

Her er tale om amerikaneren Bryson DeChambeau, der to gange har vækket opsigt med sin opførsel. Og det får altså en hård medfart af Spiranac.

»Jeg plejede at være stor Bryson-fan. Jeg var all in på Bryson. Jeg synes, han gjorde ting, der var anderledes, innovativt, og han er, hvem han er. Det respekterer jeg.«

»Men i de sidste par uger har det virkelig været svært at være Bryson-fan. Han er gået over stregen fra at have været anderledes til at være en idiot,« siger hun ifølge news.com.au.

Ved en turnering i starten af juli endte DeChambeau i et skænderi med en kameramand, der fulgte ham tæt efter et skidt slag. Den amerikanske golfspiller mente, at den intense filmning var for meget på det givne tidspunkt, sagde han til GolfChannel.

For to uger siden havde DeChambeau et rigtig skidt hul med en femdobbelt bogey på et par fem-hul. Det er altså 10 slag, han brugte her, og undervejs mener han, han blev fejldømt af turneringens dommere.

Her lå hans bold under et hegn og blev dømt 'out of bounds', hvilket han satte store spørgsmålstegn ved, selv om det for de fleste andre så ganske sikkert ud, at bolden lå ulovligt.

Amerikanerens opgør med den rolige og gentleman-agtige opførsel, golf er kendt for, scorer altså ikke plus-point i Paige Sprianacs bog.

»Den måde, han agerede på over for den dommer, var så unødvendig, og jeg synes, det viser, hvor han er i sit hoved lige nu, hvor han tror, han bogstaveligt talt er pioner inden for, hvordan golf skal spilles, og at han tror, han er så meget længere end alle andre, så han kan sige til en dommer, hvis job er at kende reglerne ud og ind: 'Jeg tror ikke på det, jeg vil have en anden vurdering',« forklarer hun og tilføjer:

»Hvem tror du, du er? Seriøst, hvem tror du, du er? Du kender reglerne for OB (out of bounds, red.). Vi har spillet med det som juniorer, på college og som professionelle. Det har aldrig ændret sig.«

Bryson DeChambeau ligger nummer syv på PGA Tourens verdensrangliste, der føres af spanske Jon Rahm.