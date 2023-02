Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var den luksuriøse og jordskælvssikre base for de kendte og rige – en håndfuld kilometer uden for Antakyas pulserende centrum.

Men da det altødelæggende jordskælv ramte Tyrkiet og Syrien den 6. februar, blev prestigebyggeriet på halvandet minut lavet om til murbrokker og massegrav.

»Min bror boede her i 10 år. Man sagde, det var sikret mod jordskælv,« som den 47-årige guldsmed Hamza Alpaslan forklarer Reuters.

»Men se resultatet nu. Det blev solgt som det smukkeste lejlighedskompleks i verden, men det var i en forfærdelig tilstand.«

På 90 sekunder blev de 249 luksuslejligheder i Rönesans Rezidans pulveriseret. Nabobygningerne blev stående. Foto: Depo Photos/ABACA Vis mere På 90 sekunder blev de 249 luksuslejligheder i Rönesans Rezidans pulveriseret. Nabobygningerne blev stående. Foto: Depo Photos/ABACA

Det var her – i Rönesans Rezidans – at liget af den ghanesiske fodboldstjerne Christian Astu og den tyrkiske håndboldspiller Cemal Kütahya blev fundet.

Et mægtigt byggeri med egen swimming pool, sportsfaciliteter, cafeer.

Et sted, der angiveligt levede op til de højeste byggestandarder, og som blev markedsført som ‘et stykke af himlen’.

På 90 sekunder blev de 249 luksuslejligheder pulveriseret. Bygningen faldt pladask om på siden – som en dominobrik.

Mens ældre – mere ydmyge – lejlighedskomplekser i nabolaget modstod jordskælvet med en styrke på 7,8 på Richter-skalaen, blev Rönesans Rezidans krøllet sammen.

Nu ligger det som en gravsten på jorden – og som et symbol på den delvis selvforskyldte tragedie, der indtil videre har kostet 50.000 mennesker livet.

For det var ikke kun selve jordskælvet, der slog tusinder ihjel. Det var i lige så høj grad den korruption og den kæde af fejl og forkerte beslutninger, der i årevis har gennemsyret samfundet i Tyrkiet.

Angeren og hævntørsten er tydelig, da Reuters beskriver folkestemningen foran murbrokkerne ved Rönesans Rezidans.

Den profesionelle fodboldspiller Christian Atsu døde i jordskælvet i Tyrkiet. Foto: SCOTT HEPPELL Vis mere Den profesionelle fodboldspiller Christian Atsu døde i jordskælvet i Tyrkiet. Foto: SCOTT HEPPELL

»Hvem er ansvarlig for det her? Alle! Alle! Alle,« råber en person i en opildnet folkemængde.

Efter Tyrkiet i 1999 blev ramt af det seneste altødelæggende jordskælv, blev der indført strikse regulativer, der skulle sikre alle nye byggerier mod jordskælv.

Faktisk var det med løftet om at rydde op i korruptionsjunglen og opføre sikre boliger, at Recep Erdogan blev valgt som præsident.

Men midt i et hidsigt byggeboom, hvor profit blev sat over sikkerhed, så entreprenører stort på regler og forhøjede sikkerhedsstandarder.

Samtidig kastede myndighederne om sig med såkaldte byggeamnestier, så de ikke sikre ejendomme fyldt med fejl og mangler fik lov at stå.

Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, har set ødelæggelserne ved selvsyn, og han hæfter sig ved, hvordan det rådne system har et altoverskyggende ansvar for katastrofen.

»Dealen i Tyrkiet har været, at hvis man støttede præsident Erdogan og hans parti, så fik man særlige privilegier. Der blev lavet skrappe regler, men de blev aldrig ført ud i livet.«

»Hvis man tilhørte indercirklen, så kiggede folk væk, mens de stemplede dine papirer. Erdogan har efter jordskælvet arresteret bygherrer og arkitekter, men mange i Tyrkiet mener, det er spil for galleriet. Problemet stikker langt dybere og når helt ned til magtens centrum,« lyder analysen.

Det var her – i Rönesans Rezidans – at liget af den ghanesiske fodboldstjerne Christian Astu og den tyrkiske håndboldspiller Cemal Kütahya blev fundet. Foto: Depo Photos/ABACA Vis mere Det var her – i Rönesans Rezidans – at liget af den ghanesiske fodboldstjerne Christian Astu og den tyrkiske håndboldspiller Cemal Kütahya blev fundet. Foto: Depo Photos/ABACA

Advarslerne er i årevis blevet overhørt. På et overordnet plan – men også helt ned i de enkelte byggerier som i luksuskomplekset i Antakya, hvor Christian Atsu mistede livet.

»Denne her lille del af himlen blev til en del af helvede,« som en tidligere beboer, Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, har forklaret det tyrkiske nyhedsbureau Demirören.

Hun havde uden held forsøgt at advare imod bygningens dårlige forfatning, efter hun havde opdaget en stor revne i en væg i sin bolig.

»Jeg forsøgte at advare de ansvarlige. Jeg frygtede, at der var en fejl i fundamentet – men han grinede bare ad mig.«

Nu venter opgøret mod de ansvarlige. Eksempelvis er entreprenøren for Rönesans Rezidans allerede anholdt. I en lufthavn. På vej ud af landet.

Folket kræver retfærdighed og en grundig oprydning i systemet, forklarer Jakob Illeborg.

»Lige nu bevæger folkestemningen sig væk fra chok – og hen mod vrede og anklager. Jeg stod selv foran et 12-etagers hus, som skulle være jordskælvssikret. Det faldt sammen som en pandekage.«

Jordskælvet ramte om natten 6. februar, mens mange lå og sov. I Hatay, på billedet, foregår arbejdet med at rydde op efter det voldsomme jordskælv. Foto: SEDAT SUNA Vis mere Jordskælvet ramte om natten 6. februar, mens mange lå og sov. I Hatay, på billedet, foregår arbejdet med at rydde op efter det voldsomme jordskælv. Foto: SEDAT SUNA

»Folk spørger ‘Hvordan kan det lade sig gøre?’ Det tragiske er, at mange er døde, mens de opholdt sig i de boliger, de troede, var sikre. I takt med at man finder ud af, hvor korrupt systemet har været, vil vreden mod myndighederne stige. Den bevægelse er allerede på vej,« siger B.T.s internationale korrespondent.

Han spår, at katastrofen kan få vidtrækkende konsekvenser for præsidentens fremtid.

»Der er valg i Tyrkiet til maj. Det her kan meget vel blive noget af det, der skubber Erdogan væk fra magten. Meget er i spil – også landets politiske fremtid.«

Inden ansvaret bliver placeret, skal beviserne på bordet. Nogle af svarene findes tre kilometer væk fra det smadrede luksuskompleks. I den lokale afdeling af det tyrkiske boligministerium.

Det er her, dokumenter og tegninger med tilladelser, målinger og test kan afsløre, om bygningerne som Rönesans Rezidans egentlig levede op til de forhøjede standarder.

Men indtil videre må tyrkerne grave sig frem efter svarene. Ministeriet er – som så mange andre bygninger – pulveriseret til ukendelighed af jordskælvet.