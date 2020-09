Adam Yates havde klædt om, da han blev bedt om at komme til podiet for at modtage den gule førertrøje.

Efter en af de kedeligste Tour de France-etaper i nyere tid eksploderede løbet i et uventet drama, da arrangørerne straffede førende Julian Alaphilippe for at have modtaget forplejning på de sidste 20 kilometer.

Det betyder, at Adam Yates er ny mand i den gule førertrøje, og ingen er mere overrasket over den udvikling end briten selv.

- Jeg var i bussen og havde allerede været i bad. Vi ventede bare på, at de sidste kom ud af bruseren, så vi kunne køre hjem til vores hotel.

- Nogen ringede til vores direktør og sagde, at jeg skulle i gult. Så var det med at komme hen til podiet, siger den overraskede Mitchelton-Scott-kaptajn.

Det er første gang, han bærer den berømte trøje, og paradoksalt nok sker det i et Tour de France, hvor han klart har slået fast, at han i modsætning til tidligere år ikke kører efter en topplacering i det samlede regnskab.

- Som vi sagde fra begyndelsen, er jeg her for at vinde etaper. Det vil jeg også prøve i morgen (torsdag, red.). At jeg nu kører i gult skal ikke ændre noget på den måde, jeg kører på.

- Måske vil de andre hold holde lidt mere øje med mig nu, men jeg håber det ikke, siger Adam Yates.

I klassementet fører han med tre sekunder ned til Primoz Roglic, mens der er yderligere fire sekunder at give af i forhold til Tadej Pogacar.

