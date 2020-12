Kobe Bryant formår stadig at overraske sin hustru, Vanessa.

Og det er på trods af, at den amerikanske superstjerne på tragisk vis omkom i en helikopterulykke i starten af året.

Her mistede Vanessa Bryant både sin ægtemand og sin datter Gianna. Derfor har 2020 da også været et år præget af stor sorg i Bryant-familien.

Men for nylig kom der dog et lille lysglimt i den ellers triste tilværelse, som især Vanessa Bryant befinder sig i.

Vanessa og Kobe Bryant.

For i et stort interview med Granity Studios, der lancerer Kobe Bryants nye bog 'Epoca: The River of Sand', blev basketballlegendens enke dybt rørt, skriver TMZ.

Vanessa Bryant havde netop forklaret, hvordan én af bogens karakterer mindede om hendes afdøde datter.

»Vera mindede mig meget om Gigi,« lød det fra hende, inden Kobe Bryants medforfatter, Ivy Claire, afslørede, at den nu afdøde Lakers-legende havde ét stort ønske for sin bog.

»Vi omskrev hendes rolle, fordi hun skulle minde om dine døtre. Det var meget vigtigt for Kobe, så jeg er glad for, at det skinner igennem,« forklarede Ivy Claire.

Kobe Bryant sammen med sin datter Gianna.

Afsløringen rørte Vanessa Bryant dybt, for bogen har – især efter Kobe Bryants død – været et vigtigt holdepunkt for hende i en svær tid, lyder det.

Så vigtigt, at hun har været inde over den afsluttende skrivefase for at rette det, hun ikke syntes var foreneligt med Kobe Bryants væremåde.

»Jeg kan huske, at der var en linje i bogen, hvor der stod: 'Venner er det vigtigste, derefter kommer træningen'. Men den rækkefølge ville Kobe aldrig nogensinde være enig i, fordi han plejede altid at fortælle børnene, at ens venner også ville være der efter træning,« forklarer Vanessa Bryant.

Kobe Bryant var sammen med datteren Gianna og syv andre på vej til en basketballturnering med helikopter, da den styrtede ned i Calabasas i Los Angeles i januar. De blev alle dræbt på stedet, og ulykken efterlod sportsverdenen i chok.

Lakers-ikonet blev blot 41 år gammel. Gianna Bryant blev 13 år.

Kobe Bryant efterlod sig foruden konen Vanessa de tre døtre Natalia, Bianca og Capri.