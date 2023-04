Lyt til artiklen

Glæden er lige nu ekstra stor hjemme hos OL-udspringer Tom Daley og manden Dustin Lance Black.

For parret har i The Times delt en stor og overraskende nyhed med resten af omverdenen.

De er nemlig blevet forældre til deres andet barn, en lille søn, der kom til verden den 28. marts.

'Black-Daley den 28. marts. Thomas Robert Daley og Dustin Lance Black har fået en søn,' lyder det.

Tom Daley og Dustin Lance Black, der generelt værner meget om deres privatliv, har ikke tidligere fortalt, at de skulle være forældre endnu engang.

Parret, der blev gift i 2017, afslører også, hvad den lille ny skal hedde – han har fået navnet Phoenix Rose.

Tilbage i juni 2018 blev de ved hjælp af en rugemor forældre første gang, da sønnen Robert Ray kom til verden.

Tom Daley og Dustin Lance Black lagde dengang ikke skjul på, at de ønskede at få flere børn, så deres søn kunne få søskende, men de erkendte også, at det ikke var helt så ligetil, når det er to af samme køn, der danner par.

»Det er ikke helt så nemt som bare at nyde en flaske vin og hygge sig. Der skal lægges mange tanker i det,« sagde Tom Daley tilbage i 2021 til The Guardian.