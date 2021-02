Årets Super Bowl blev på alle måder ikke helt, som mange havde regnet med.

Kansas City Chiefs var på forhånd udråbt til favoritter mod Tom Bradys Tampa Bay Buccaneers, men det var den 43-årige quarterback-legende, der med hjælp fra et bundsolidt forsvar og et hav af stærke holdkammerater trak det længste strå.

Noget overraskende fik Chiefs faktisk ikke et ben til jorden i opgøret og blev i stedet sat godt og grundigt på plads med resultatet 31-9. Men det var ikke den eneste overraskelse, der fandt sted på Raymond James Stadium i Tampa, Florida.

I slutningen af fjerde quarter blev spillet nemlig afbrudt, da en baneløber havde fundet vejen ned på grønsværen og indledte sin spurt, kort inden Chiefs' stjerne-quaterback Patrick Mahomes skulle have bolden snappet.

Det kom bag på spillerne, men også folkene i det danske studie på 3+, da spillet pludselig måtte afbrydes for en stund.

Det var da også på mange måder overraskelsernes aften i Tampa, da en af hovedpersonerne – udover Tom Brady – blev superstjernens mangeårige medspiller Rob Gronkowski.

Den 31-årige linebacker greb således kampens første og andet touchdown og kickstartede, hvad der skulle ende med at blive en stor triumf for værterne.

Rob Gronkowski valgte i forrige sæson ellers at stoppe karrieren og nåede således at holde et års pause, inden Tom Bradys skifte til Tampa Bay Buccaneers endte med at lokke ham samme vej.

Lige så overraskende var det, at den 25-årige quarterback for Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, ikke formåede at få ordentlig gang i offensiven, og de forsvarende mestre formåede således ikke at lave et eneste touchdown i løbet af kampen.

Alt imens skrev 43-årige Tom Brady sig nok engang ind i historiebøgerne, da han med nattens sejr sikrede sig sin syvende Super Bowl-ring. Det har ingen anden spiller – eller hold – matche.