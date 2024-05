Anders Antonsen sendte tirsdag Rasmus Gemke ud i første runde af badmintonturneringen Singapore Open.

I et rent danskeropgør i herresingle vandt Anders Antonsen tirsdag i to sæt over Rasmus Gemke i badmintonturneringen Singapore Open.

Antonsen sejrede med cifrene 21-17, 21-10 i første runde af Super 750-turneringen efter lidt over tre kvarters spil.

Dermed er Antonsen stadig ubesejret i indbyrdes opgør mod Gemke, der nu er oppe på syv nederlag i syv kampe.

Antonsen er placeret som nummer fire i verden. Gemke er på samme liste nede som nummer 27.

I første sæt var der størst jævnbyrdighed mellem de to danskere, og Gemke var godt med langt hen ad vejen.

Gemke kom faktisk foran 16-15, men vandt derefter kun et enkelt point i sættet.

Antonsen vandt omvendt seks ud af de sidste syv point og sluttede dermed klart bedst af.

I andet sæt var Gemke fra starten ikke påvirket af første sæts afslutning, og han kom foran 3-0.

Men Antonsen tog igen grebet om sættet og kampen ved at bringe sig i spidsen med 7-5.

Gemke svarede igen og fik en sidste føring ved 8-7, inden at Antonsen viste sit højere niveau lige nu og her.

Antonsen tabte kun yderligere to point i kampen. 14-2 vandt Antonsen isoleret set den resterende del af kampen.

Den danske herredouble med Daniel Lundgaard og Mads Vestergaard leverede en stor overraskelse på førstedagen.

I første runde sendte den unge danske konstellation verdensetterne Chirag Shetti og Satwiksairaj Rankireddy ud med en sejr på 22-20, 21-18.

Yderligere tre danske doubler var også i aktion tirsdag i Singapore.

Damedoublen Julie Finne-Ipsen og Mai Surrow er ude efter et nederlag i to sæt til et kinesisk par.

Også damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen blev slået ud i første runde efter nederlag til en fransk duo.

Bedre gik det for mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje, der vandt i to sæt over et sydkoreansk par.

/ritzau/