Kaisa Sali ved det godt.

»Jeg var heldig, og ingen vitale organer blev ramt,« konstaterer hun.

Den 38-årige finske triatlet har i et opslag på Instagram (se det nederst i artiklen) berettet om et voldsomt overfald, hun er blevet udsat for.

'Alt kan ændre sig på et øjeblik,' som hun skriver:

'I morges blev jeg stukket ned af en fuldstændig fremmed person i min egen baghave. Den enorme kniv lavede et hul fra min ryg til min bryst.'

Kaisa Sali, der tidligere har vundet sølv og bronze ved VM, ligger nu indlagt på hospitalet, og hun mener selv, at hun er 'i gode hænder'.

Ifølge det finske medie Yle har politiet anholdt en 30-årig mand for overfaldet.

»Den mistænkte er en gammel bekendt af politiet. Motivet vil stå klart i løbet af efterforskningen, men i øjeblikket ved vi intet om det,« lyder det fra politiet.

Hele den skræmmende oplevelse har fået Kaisa Sali til at se anderledes på livet.

'Livet er vidunderligt. Sæt pris på hvert øjeblik, du er i live,' skriver hun:

'Lige en påmindelse til jer alle: Lev dit liv fuldt ud hver dag og fortæl dine kære, hvor meget du holder af dem.'

Her er Kaisa Salis Instagram-opslag: