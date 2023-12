Verden har fået et nyt sportsfænomen.

Den blot otteårige britiske pige Bodhana Sivanandan har fået hele den internationale skakverden til at tabe underkæben.

For nylig vandt hun prisen for 'bedste kvinde' under EM i hurtig -og lynskak i Kroatien.

I lynskak blev hun nummer 73 ud af 555 spillere. Og endte over flere stormestre.

Undervejs spillede hun remis med den 54-årige rumænske skakstormester Vladislav Nevednichy, og Bodhana Sivanandan blev dermed den yngste skakspiller nogensinde til at undgå nederlag til en stormester.

»Det er et ekstraordinært resultat for en otteårig, og noget, vi absolut aldrig har set i dette land,« siger præsident i det engelske skakforbund, Dominic Lawson, til The Times.

Skakkommentator Lawrence Trent er blæst bagover – og på X lægger han ikke fingre imellem.

»Bodhana Sivanandan er et af de største talenter, jeg har set i nyere tid. Modenheden i hendes spil og hendes sublime aftryk giver mig åndenød. Jeg er ikke i tvivl om, at hun bliver Englands største skakspiller og sandsynligvis én af de største, spillet har set.«