Den otte år gamle Ashwath Kaushik har hentet inspiration hos en dansker og har nu skrevet skakhistorie.

Den otteårige inder Ashwath Kaushik skrev i slutningen af sidste uge skakhistorie.

Ved en turnering i Schweiz blev han søndag den yngste nogensinde til at slå en stormester i klassisk skak, da han gjorde det af med den 37-årige polak Jacek Stopa.

Dermed slog han den rekord, som serbiske Leonid Ivanovic blot en måned forinden havde sat, da han slog den 59-årige bulgarer Milko Popchev.

Ashwath Kaushik var otte år, seks måneder og fem dage gammel, da han søndag slog rekorden. Dermed var han omtrent fem måneder yngre end Leonid Ivanovic.

- Det føltes virkelig fedt og fantastisk, og jeg er stolt af mit spil. Specielt fordi jeg spillede dårligt på et tidspunkt, men kom tilbage fra det, siger Ashwath Kaushik til chess.com.

Ashwath Kaushik er født i Indien, men bor lige nu i Singapore. Han har lært at spille skak på en onlinetjeneste, der har som formål at hjælpe børn til at spille skak.

- Han har selv taget det op, og så har han spillet med sine bedsteforældre, siger hans far, Kaushik Sriram, som afslører, at han ikke selv kan finde ud af at spille skak.

- Det er surrealistisk, for der er ikke rigtig nogen sportstradition i vores familie. Hver eneste dag er en ny oplevelse, og vi snubler nogle gange, når vi skal finde ud af, hvad den rigtige vej for ham er, siger Kaushik Sriram.

Historien har også et lille dansk element.

Ifølge hans far har Ashwath Kaushik nemlig nydt godt af den danske stormester Jacob Aagaards omfangsrige guide til at blive stormester. På den sociale platform X har Jacob Aagaard lykønsket den unge inder.

Ashwath Kaushik sluttede som nummer 12 ud af 127 ved turneringen i Schweiz.

