Det Internationale Skiforbund er i konflikt med flere medlemslande om tv-rettighederne til World Cup-løbene.

Det Internationale Skiforbund (FIS) har onsdag holdt krisemøde med otte af dets største medlemslande.

Det sker som følge af en konflikt, der drejer sig om tv-rettighederne til World Cup-løbene og måden, de skal sælges på.

Det skrev NRK onsdag.

- Vi har i dag haft et konstruktivt møde med FIS. Vi har aftalt at mødes igen om et par uger, siger generalsekretær i Sveriges skiforbund, Pernilla Bonde, til NRK.

Indtil nu har landene selv kunnet sælge deres tv-rettigheder. Det vil den svensk-britiske milliardær Johan Eliasch, som står i spidsen af FIS, lave om på.

FIS har indgået en aftale med virksomheden Infront, hvilket betyder, at tv-rettighederne fra 2026 skal sælges af FIS selv, skriver SVT.

Medlemslandene Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Østrig, Italien, Slovenien og Schweiz nægter at skrive under på aftalen.

De har sammen dannet en koalition, som de kalder "Snowflakes". De otte lande står for omkring 65 procent af alle World Cup-løbene denne vinter.

NRK skriver, at de otte lande siden oktober har haft ugentlige møder for at finde en alternativ løsning.

Bliver konflikten ikke løst, kan den yderste konsekvens være, at forbundene bryder ud og starter sine egne konkurrencer uden om FIS, lyder det ifølge NRK.

NRK har spurgt Pernilla Bonde om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at fravælge FIS.

Til det siger hun, at "ambitionen er at nå til enighed med FIS. Det er det, vi arbejder hen imod".

/ritzau/