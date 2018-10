Otte knivbevæbnede banditter fik sig en grim overraskelse, de den 16. oktober besluttede sig for at berøve 22-årige Louis Nicholson.

Han kom gående alene ned ad en gade i engelske Grays, da de otte konfronterede ham og forlangte at få hans mobiltelefon.

Hvad røverne ikke vidste, var, at de havde med en trænet MMA-kæmper at gøre. Det skriver New York Post.

Louis Nicholson havde ikke i sinde at aflevere noget som helst - ud over en omgang tæsk.

For de otte banditter blev overfaldet af MMA-kæmperen, der fik nedkæmpet dem, og det endte med, at banden måtte flygte fra overfaldsstedet.

»Der gik jeg og passede mig selv, da otte personer beslutter sig for, at de vil tage mine hårdt tjente ejendele fra mig,« fortæller Nicholson.

»Jeg sagde, at jeg var klar til at kæmpe mod dem. For jeg ville under ingen omstændigheder aflevere mine ting. Det var sikkert en dum beslutning, det indser jeg nu. Men vi gik i gang med at slås - otte mod en.«

»Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at holde dem væk. Jeg fik endda slået to af dem i hovedet, så de røg i gulvet.«

Røverne endte med at trække deres knive, og Nicholsen blev både snittet på kroppen og stukket i armhulen.

Ikke at det stoppede ham. Og de otte endte med at tage benene på nakken.

»Jeg bliver nødt til at sige, at 'martial arts' uden tvivl reddede mit liv,« lød det fra hårdføre Nicholson,

Ifølge Politiet i Essex blev Nicholson efter overfaldet bragt på hospitalet, hvor hen blev behandlet for alvorlige - men ikke-livstruende - skader.