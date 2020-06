Da sportschef i Dansk Orienterings-Forbund Lars Lindstrøm blev fyret, valgte Torbjørn Gasbjerg selv at gå.

I roller som landstræner og assisterende landstræner i Dansk Orienterings-Forbund (DOF) følte Torbjørn Gasbjerg sig som tæt samarbejdspartner til sportschefen Lars Lindstrøm.

Efter at sidstnævnte i december blev fyret for blandt andet "manipulerende adfærd, uacceptable udtalelser om spiseforstyrrelser samt en diktatorisk og ekskluderende stil", følte Gasbjerg sig nødsaget til at sige op.

Det skriver Jyllands-Posten.

- Jeg var lamslået over fyringen af Lars og havde behov for at stille en masse spørgsmål til ledelsen for at forstå, hvad der var sket, og hvorfor vi trænere ikke var blevet hørt forinden.

- Jeg følte mig da også ramt, for jeg havde været daglig leder for løberne. Havde jeg overset nogen advarselssignaler? Havde jeg set gennem fingre med noget, som andre opfattede som et stort problem? siger Torbjørn Gasbjerg til Jyllands-Posten.

Det mente ledelsen i DOF ikke, og Gasbjerg fik tilsagn om fuld tillid. Alligevel følte han, det ville være forkert at fortsætte på grund af det tætte samarbejde, han havde haft med Lars Lindstrøm.

Ifølge DOF-formand Walther Rahbek handler sagen "udelukkende om sportschefen", og derfor kunne Gasbjerg fortsætte i sin stilling, hvis han ønskede det.

Sagen om orienteringsforbundets fyring kom frem i offentligheden, da Jyllands-Posten tirsdag beskrev forløbet.

Lindstrøm blev fyret efter anklager fremsat af en gruppe unavngivne eliteløbere i en rapport lavet af DOF's øverste politiske ledelse. Han mener dog at være blevet udsat for en heksejagt.

Den fyrede sportschef siger, at han ikke fået lov til at forsvare sig mod beskyldningerne.

Af samme årsager har han stævnet forbundet for orienteringsløb for usaglig fyring og ærekrænkelser.

