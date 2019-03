Kevin Magnussens smil var afløst af en sur mine, da han gjorde status efter en sort F1-dag i Bahrain.

Højt at flyve, dybt at falde. Kevin Magnussen smilede stort efter sin sjetteplads i kvalifikationen i Bahrain, men søndag var de glade miner afløst af sure, da han gjorde status efter 13.-pladsen i selve grandprixet.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi var så håbløse, det håber jeg, vi kan finde ud af.

- Vi kørte for langsomme omgangstider, altså rent pacemæssigt, men vi kørte også håbløst langsomt på langsiderne, så jeg blev bare overhalet alle steder fra og kunne ikke gøre noget for at forsvare mig, siger Magnussen til TV3+.

Hans møgdag startede hurtigt med et fald til syvendeplads efter starten, og derefter kørte stribevis af biler forbi danskeren i løbet af de kommende omgange.

Magnussen Haas-racer havde intet at svare igen med.

Kun fordi Renault udgik med begge biler til slut i løbet, endte danskeren ikke som nummer 15.

Nu skal humøret tilbage og bildata bearbejdes.

- Der skal laves lidt hjemmearbejde, siger Kevin Magnussen med stram mine.

Han har stadig otte VM-point efter sjettepladsen i sæsonens første løb i Australien.

Teamkollega Romain Grosjean har stadig sit første point til gode.

Han udgik for andet løb i træk - denne gang efter 17 omgange.

Problemerne begyndte for franskmanden allerede lige efter starten, hvor han punkterede efter en duel med Lance Stroll.

Begge måtte i pit med punkterede dæk.

/ritzau/