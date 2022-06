Lyt til artiklen

I 2014 fortalte Lebron James om drømmen.

Drømmen om at kunne kalde sig billionaire - altså milliardær i amerikanske dollars - og den drøm er nu gået i opfyldelse.

I hvert fald vurderer det amerikanske finansmagasin Forbes nemlig nu, at den 37-årige amerikanske basketballstjerne nu er god for mere end en milliard dollars, der svarer til godt syv milliarder danske kroner.

Og den grænse er noget, Lebron James længe har gået efter at krydse.

»Det er min største milepæl. Selvfølgelig. Jeg vil gøre min forretning så stor som muligt. Og hvis det sker, at jeg bliver en billion dollar-atlet. Hip hip hurra! Åh, gud, hvor bliver jeg lykkelig,« sagde han i 2014 til magasinet GQ.

Det kan han altså nu fejre, og Los Angeles Lakers-forwarden kan endda gøre det, som den første aktive NBA-spiller nogensinde - legenden Michael Jordan nåede milepælen i 2014, hvilket var mere end ti år efter hans pension.

Lebron James' formue anslås ifølge Forbes til at være mere end 1,2 milliarder dollars, hvilket svarer til godt 8,3 milliarder danske kroner - sidste år tjente han over 840 millioner dollars, skriver Forbes.

Han har tjent penge på sin basketball-karriere, hvor han har spillet for hold som Cleveland Cavaliers, Miami Heat og LA Lakers, men en større del af formuen er tjent på samarbejder og andre forretningseventyr.

Blandt andet har han aftaler med Nike, Pepsi og Walmart, men samtidig har han også andele i flere firmaer, som han høster indkomst fra.

Det drejer sig blandt andet om TV- og filmselskabet SpringHill, pizzakæden Blaze Pizza og sportsforretningen Fenway Sports Group, der blandt andet ejer Boston Red Sox og Liverpool.

Derfor er der altså lidt at glæde sig over for den amerikanske superstjerne, som på banen var gennem lidt af en nedtur tidligere i år, da han for blot fjerde gang i sine 19 sæsoner missede playoff-spillet i NBA.