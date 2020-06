Hun har redet OL i Rio, vundet adskillige danske mesterskaber og opnået mange store resultater på topplan.

Alt sammen med den trofaste makker Cassidy. Men det kunne være endt anderledes for Cathrine Dufour, der købte hesten for lidt mere end ti år siden.

Faktisk var det et opkald fra en anden velkendt dressurstjerne, der endte med at give hende det, hun selv kalder 'sin bedste ven'. Et opkald, der kom tilbage i 2010.

»Andreas Helgstrand tog kontakt til min træner og sagde 'jeg har den perfekte hest til Cathrine'. Han sagde, at han helt sikkert ikke var en Grand Prix-hest, men han vil helt sikkert gøre det godt i junior- og Young Rider-klasserne,« fortæller Cathrine Dufour i et interview med FEI.

Cathrine Dufour og Cassidy i ilden i Göteborg. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Cathrine Dufour og Cassidy i ilden i Göteborg. Foto: TT NEWS AGENCY

Hun og familien hoppede dog ikke i bilen med det samme. De ville se hesten først på video og spurgte, om de kunne få noget tilsendt. Men her var svaret klart fra Andreas Helgstrand, der har redet OL i 2004 og 2008.

»Han sagde 'nej, den bliver solgt med det samme, hvis du ikke kommer nu'. Vi gad ikke rigtig tage afsted, for vi havde prøvet en del heste på det tidspunkt, og vi havde rejst rundt i Europa og så mange dårlige heste, så vi ville have en kort video for lige at finde ud af, hvad det var for en hest. Vi fik besked på, den ville blive solgt, hvis vi ikke kom nu, og vi sagde, de bare kunne sælge ham. Så ringede han efter en uge og sagde, at køberen var sprunget fra, jeg ved ikke hvorfor, så han sagde, han stadig var til salg, og vi skulle komme nu,« fortæller Cathrine Dufour.

Denne gang satte de sig nærmest direkte ind i bilen og kørte til Andreas Helgstrand, hvor hun prøvede og faldt for den i dag 17-årige vallak, som gav hende en følelse, der gjorde, at der blev handlet med det samme.

»Vi tog hjem og allerede i bilen sagde vi til Andreas, at vi var klar til at købe ham,« fortæller Cathrine Dufour, der egentlig købte hesten som 'hobby-hest'.

I stedet er det nu hesten, der har bragt hende helt til tops, og hesten der gør, at hun kan leve af at ride.

Samtidig betyder den så meget for hende, at hun aldrig kunne drømme om at sælge ham.

Heller ikke selvom hun kunne få en rigtig god sum penge for ham, og de gode tilbud har været der.

»Jeg har fået stor støtte fra familien, der har sagt, at vil jeg beholde ham, gør jeg det. (...). Han er så speciel for mig og er min bedste ven, det har han været de sidste 10 år. Jeg har aldrig virkelig overvejet at sælge ham pånær en enkelt gang efter OL i 2016,« fortæller den danske dressurstjerne og fortsætter:

Cathrine Dufour (th.) fik i august 2019 en bronzemedalje ved EM i dressur. Her på podiet med tyske Dorothee Schneider (tv.) og Isabell Werth (i midten). Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Cathrine Dufour (th.) fik i august 2019 en bronzemedalje ved EM i dressur. Her på podiet med tyske Dorothee Schneider (tv.) og Isabell Werth (i midten). Foto: KOEN VAN WEEL

»Vi fik nogle tilbud på ham, og min far sagde: 'Cathrine, du skal vide, at hvis vi sælger ham, tjener jeg den del, jeg har betalt for ham, og så får du resten som en opsparing'. Der tænkte jeg 'hold da op, jeg kunne gå på pension nu og slappe af og have det sjovt'. Men igen... hvorfor skulle jeg det? Jeg elsker at ride mine heste,« siger Cathrine Dufour.

Hun var et af de danske OL-håb til legene i Tokyo denne sommer.

Begivenheden er dog udskudt til næste år på grund af coronavirus, og det er langt fra sikkert, det bliver Cassidy, Cathrine Dufour tager med.

Hun har nemlig tidligere fortalt, hun kraftigt overvejer at satse på den yngre Bohemian.