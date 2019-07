FC Midtjyllands Paul Onuachu var bænket, da Nigeria slog Tunesien i bronzekampen i Africa Cup of Nations.

FC Midtjyllands Paul Onuachu vender tilbage fra Africa Cup of Nations med metal om halsen sammen med holdkammeraterne på Nigerias landshold.

Onsdag aften blev bronzekampen således spillet i turneringen, og her sørgede en tidlig scoring for en 1-0-sejr til Nigeria over Tunesien.

Det hele skete dog med FCM-angriberen på bænken i hele opgøret, og fra den plads kunne Onuachu se Nigeria afgøre opgøret efter blot tre minutter.

Da udnyttede Nigeria en fejl i Tunesiens forsvar.

Tunesien-keeper Moez Ben Cherifia og en tunesisk forsvarsspiller gik begge helt galt af bolden efter et nigeriansk indlæg fra venstre side.

Forvirringen betød, at den tidligere Watford-spiller Odion Ighalo derefter i en rask bevægelse stak foden frem og fik prikket bolden i mål til 1-0.

Det var Ighalos femte mål i i denne udgave af turneringen om det afrikanske mesterskab, og han har dermed en realistisk mulighed for at blive slutrundens topscorer.

Der var dog ikke flere mål i hverken Ighalo eller kampens øvrige spillere i Kairo, hvor der fredag spilles finale, når Algeriet og Senegal brager sammen i guldkampen.

Her har tre spillere indtil videre scoret tre mål i turneringen. Det gælder for Algeriets Riyad Mahrez fra Manchester City samt Adam Ounas.

Liverpools Sadio Mané hos Senegal har også scoret tre mål indtil videre.

/ritzau/