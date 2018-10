Norges langrendslandshold er ramt af omgangssyge under træningslejr en måned før World Cup-sæsonen.

Schnals. Der hersker stort sygdomskaos på Norges langrendslandshold, der i disse dage forbereder sig til sæsonen i skisportsområdet Val Senales i det nordlige Italien.

En omgangssyge har bredt sig på holdet, og flere stjerner er blevet isoleret. Det oplyser Norges Skiforbund ifølge nyhedsbureauet NTB.

De seneste dage har det været kendt, at de mandlige stjerner Petter Northug og Emil Iversen har været syge, men nu er også den kvindelige delegation på holdet blevet ramt.

Mari Eide, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Therese Johaug er også blevet syge og er nu blevet isoleret fra resten af holdet.

- Vi kan ikke udelukke norovirus, og kvinderne er blevet isoleret på hotellet.

- Det vigtigste er nu at begrænse sygdomsomfanget, siger Øystein Andersen, der er medicinsk ansvarlig for det norske langrendslandshold.

Mandag følte Therese Johaug sig ellers helt frisk, selv om flere af hendes mandlige kolleger allerede var syge.

- Astrid og jeg jublede, da vi vågnede, fordi vi var friske. Jeg tror aldrig, at sygdom har forhindret mig i at løbe, jeg er meget sjældent syg. Jeg har et stærkt immunforsvar, sagde Johaug mandag.

Omgangssygen kommer ubelejligt. Træningslejren fungerer som optakt til World Cup-sæsonen, der begynder i Finland om en måned.

