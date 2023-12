41-årige Klete Keller er blevet idømt en straf på seks måneder med fodlænke samt 360 timers samfundstjeneste.

Den tidligere olympiske svømmer Klete Keller er dømt skyldig for at medvirke i stormløb på den amerikanske kongresbygning.

Det skriver det amerikanske medie ABC.

Den 41-årige mand er blevet idømt en straf på seks måneder med fodlænke, 360 timers samfundstjeneste samt en prøvetid på tre år.

Anklagere havde forlangt ti måneders fængsel til Klete Keller, der erkendte sig skyldig i sag om stormløb. Det var en medvirkende årsag til, at han fik en lavere straf, skriver ABC.

Anklagere havde forlangt ti måneders fængsel til Keller, der erkendte sig skyldig. Det var en medvirkende årsag til, at han fik en lavere straf, skriver ABC.

»Jeg fordømmer den dags vold,« har Keller udtalt ifølge mediet.

Den tidligere svømmer lover, at 'handlingerne fra fortiden ikke skal gentage sig'.

Klete Keller har samtidig i forbindelse med retssagen udtalt, at hans opførsel har tjent som et forfærdeligt eksempel for unge mennesker, som ser op til ham.

Klete Keller har to gange vundet guld ved OL. Det var ved legene i 2000 og 2004.

På billeder og videooptagelser kan man se Keller iført en jakke fra det amerikanske landshold under stormløbet.

Ved stormløbet i 2021 havde demonstranter samlet sig foran Kongressen.

De bevægede sig mod kongresbygningen, efter at republikaneren Donald Trump, der havde tabt præsidentvalget til demokraten Joe Biden, havde holdt en brandtale ved Det Hvide Hus.

Her sagde Trump blandt andet, at de skulle tage landet tilbage og "kæmpe som ind i helvede".

Demonstranterne røg i klammeri med politiet og endte med at trænge ind i Kongressen. Flere personer døde i forbindelse med urolighederne.

Med til urolighederne var medlemmer af gruppen Oath Keepers. Den består blandt andet af tidligere soldater og politibetjente.

Oath Keepers er kendt for at troppe op til amerikanske demonstrationer bevæbnet til tænderne.

