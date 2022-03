Den russiske rigmand Oleg Tinkov er rasende. Og han vil ikke længere finde sig i det.

For den tidligere cykelboss er nemlig voldsomt træt af, at han i øjeblikket bliver kaldt oligark og sat i forbindelse med den russiske regering i alverdens medier.

Det skriver han i et opslag på Instagram.

»En oligark er en forretningsmand, der har tjent sine penge gennem staten som en parasit, og det er jeg ikke! Jeg har tjent mine penge fra bunden, og jeg bruger ikke nogen forbindelser til staten,« skriver han og fortsætter:

Oleg Tinkov var i flere år storsponsor for Bjarne Riis' cykelhold. Foto: Nils Meilvang

»Jeg har aldrig været i Kreml for at mødes med nogen statsmænd eller indgået nogen aftaler. Jeg havde ikke brug for dem.«

Den 54-årige russer, som i 2013 købte det danske cykelhold Saxo-Tinkoff, påstår videre, at det især er medierne, der sætter ham i forbindelse med den russiske bankverden, som han er rasende på.

Det sker, efter Rusland i sidste uge begyndte at invadere Ukraine, hvorefter russiske rigmænd verden over er kommet i søgelyset for forbindelser direkte til præsident Vladimir Putin.

»Vær sød at stoppe. Jeg har ikke været en del af Tinkoff Banks ledelse i mere end halvandet år. Jeg er blot stifteren, der har en lille ejerandel. Det er det hele,« lyder det fra Oleg Tinkov, som lige nu har andet at se til end forretningslivet:

»Jeg er blot en borger, der forsøger at bekæmpe leukæmi. Jeg har ingen forretninger i gang, og jeg investerer ikke i noget. Jeg beder til, at disse vanvittige tider i verden snart får en ende.«

Oleg Tinkov fik i 2020 diagnosticeret en akut form for leukæmi, som han stadig er i behandling for, og året efter modtog han en bøde på mere end 500 millioner dollar – svarende til cirka 3,2 milliarder kroner – for at snyde i skat i USA.

Derudover fik han et års betinget fængsel for at have skjult oplysninger om sin formue i virksomheden Tinkoff Credit Systems på børsen i London.

Den russiske rigmand var i flere år en markant skikkelse i den internationale cykelsport – blandt andet som tidligere storsponsor for Bjarne Riis' cykelhold.

Efter mindre end to år under hans ledelse blev holdejer Bjarne Riis dog sparket ud, og holdet fortsatte frem til og med 2016-sæsonen.