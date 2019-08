Aflyst. Ingen svømning.

I OL-byen Tokyo har arrangørerne lørdag måttet aflyse svømmedelen af en para-triathlon-konkurrence i World Cup-sammenhæng.

Det skyldes en for høj mængde af E.coli-bakterier i vandet - det er de såkaldte tarmbakterier - niveauet var mere end dobbelt så højt som tilladt. Det skriver flere medier, eksempelvis BBC.

Svømingen skulle have foregået i Odaiba Marine Park, hvor der også skal afvikles konkurrencer, når OL og Para-OL rammer den japanske millionby om under et år.

Det skaber derfor nye bekymringer hos arrangørerne i forhold til atleternes helbred og den generelle sundhedstilstand for også indbyggere, turister og tilskuere.

Særdeles høje temperaturer og stor luftfugtighed i Tokyo har i de seneste somre været skyld i flere dødsfald i byen samt været medvirkende til det høje E.coli-bakterier-niveau i vandet.

I den seneste uge er der foretaget flere svømmekonkurrencer i Odaiba Marine Park som en test forud for OL og Para-OL næste år. Her har atleter løbende udtalt sig bekymret om både vandets bakterie-indhold og den voldsomme luftfugtighed.

Lørdagens World Cup-triathlon-arrangement skulle ikke bare være en generalprøve for OL og Para-OL næste år, konkurrencen skulle også have fungeret som kvalifikation til Legene.

Men sådan gik det ikke på grund af aflysningen af svømmedelen.

»Jeg beklager over for atleterne, fordi konkurrencen ikke blev som planlagt,« siger Shinichiro Otsuka, direktør i Japans triathlon-union lørdag.

I stedet for en triathlon blev der i øvrigt i stedet afviklet en duathlon lørdag i Tokyo. Her skulle deltagerne så løbe to gange og cykle en enkelt gang.

OL i Tokyo skal næste år afvikles fra 24. juli til 9. august. Para-OL afvikles efterfølgende.