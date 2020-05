Udsættelsen af OL til 2021 har tæret så hårdt på motivationen hos Line Langelund Eriksen, at hun stopper.

Drømmen var at repræsentere Danmark ved OL i Tokyo, men nu bliver den formentlig aldrig realiseret.

Den 22-årige kajakroer Line Langelund Eriksen har valgt at indstille en lovende karriere. Efter legene i Japan er blevet udskudt fra 2020 til 2021 som følge af coronapandemien, har hun mistet motivationen.

Kajakroeren har brugt de seneste to år på at kæmpe sig til OL som en del af den danske firerkajak.

- Hele den her coronatid satte en kæp i hjulet for den plan, jeg havde lavet. Da alle stævnerne blev aflyst som perler på en snor, og det hele blev så uvist, så forsvandt min motivation bare, siger Line Langelund Eriksen til TV2 Sport.

- Jeg kan huske, alt bare føltes som en joke. Alt det med, at vi de sidste to år har presset os selv så hårdt og kæmpet den mentale kamp, der er at være omkring sådan en båd, hvor man er flere personer, end der er pladser i båden, forklarer hun.

Den midtjyske kajakroer har truffet et velovervejet beslutning. Hun gik i tænkeboks i en hel måned fra april til maj, og i sidste uge tog hun beslutningen om trække sig.

Hos Dansk Kano & Kajak Forbund har sportschef Lars Robl forståelse for beslutningen. Uden motivation er det umuligt at skabe fremgang, mener han.

- Så tæt på at få OL-drømmen opfyldt har det ikke været nemt for hende at sige fra, så hendes beslutning fortjener dyb respekt fra alle.

- Hun mødte også kun dyb respekt og anerkendelse, da hun fortalte de andre piger omkring firerkajakken om sin svære beslutning, siger Lars Robl til forbundets hjemmeside.

/ritzau/