Den hviderussiske basketball-stjerne Yelena Leuchanka har været en stor kritiker af præsident Aleksandr Lukasjenko.

Og det er Yelena Leuchanka, der blandt andet har to OL-deltagelser på cv’et, ikke sluppet ustraffet fra.

Hun blev arresteret 1. oktober i lufthavnen i Minsk, da hun forsøgte at komme ud af landet.

Herefter blev 37-årige Leuchanka smidt i fængsel, og hun nåede at være 15 dage bag tremmer, inden hun i torsdags blev løsladt igen, da en dommer ikke mente, der var grundlag for at opretholde fængslingen.

Her ses Yelena Leuchanka under OL i Rio i 2016. Foto: SHANNON STAPLETON

Og under retsmødet gav Yelena Leuchanka ifølge hviderussiske Tribuna et indblik i de usle forhold, hun blev budt under sit ophold i fængslet.

»Jeg har sovet på kolde metalbjælker i 13 dage, for de konfiskerede mit sengetøj,« siger Yelena Leuchanka og fortsætter:

»Vi har ikke fået et bad i to uger, fordi de slukkede for vandet. Jeg har også fået lus.«

Yelena Leuchanka har selv været på gaden for at protestere mod Aleksandr Lukasjenko, der anklages for valgsvindel. Derudover har hun også – sammen med 699 andre hviderussiske sportspersoner – underskrevet et åbent brev, hvor både præsidenten og politiet kritiseres for håndteringen af de mange demonstrationer.