Fra helt til skurk på et øjeblik.

En forvandling, som den tidligere australske svømmer Scott Miller, der har vundet både sølv og bronze ved OL, kan skrive under på at have gennemgået.

For den 47-årige australier blev nemlig anholdt i februar sidste år i sit hjem sammen med én af sine medsammensvorne, efter politiet havde stormet hans hjem i forstaden Rozelle lidt uden for Sydney.

Her blev han anholdt og sigtet for at have været med til at smugle både heroin og metamfetamin rundt i landet, da politiet blandt andet fandt 800 gram af førstnævnte i hjemmet.

Scott Miller (tv.), da han blev anholdt i februar 2021. Foto: NSW Police Force Vis mere Scott Miller (tv.), da han blev anholdt i februar 2021. Foto: NSW Police Force

Og torsdag modtog Scott Miller så sin dom, hvor den tidligere topsvømmer blev idømt en fængselsstraf på 5,5 år efter at have erkendt sig skyldig.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt Fox Sports.

Torsdag offentliggjorde det lokale politi ligeledes nogle billeder fra sidste års ransagning af Scott Millers hjem. Her kan man blandt andet se australieren kun iført et par bukser siddende på en stol, kort efter politiet havde sparket døren ind.

Under retssagen kom det ligeledes frem, at politiet havde overvåget Miller igennem en længere periode. Blandt andet ved at opsætte mikrofoner i hans bil.

Den tidligere olympiske atlet blev ifølge politiet anset som leder af et større narkosyndikat, der havde til hensigt at smugle illegale stoffer fra Sydney til resten af ​​Australien.

På trods af flere mentale problemer som ung formåede Scott Miller alligevel at vinde både sølv og bronze ved OL i 1996 i disciplinerne 100 meter butterfly og 4x 100 meter medley.