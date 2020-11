Den amerikanske gymnastikstjerne Simone Biles har fået den konservative organisation 'One Million Moms' på nakken, efter hun har medvirket i en reklame for Uber Eats.

Organisationen mener nemlig, at Uber Eats bør sætte en stopper for reklamen, fordi den ifølge dem 'skubber LGBTQ-dagsordenen' ud til familier i USA.

'Den verden, vi lever i, gør mig trist,' skriver Biles i et Twitter-opslag, hvor hun har delt nyheden fra NBC News.

I reklamen optræder OL-svømmeren sammen med Jonathan Van Ness, der blandt andet er kendt for Netflix-serien 'Queer Eye', og som identificerer sig selv som non-binær.

the world we live in makes me sad, but I’d do x1000000 more commercials with you just to piss everyone off! The LGBTQIA will always have my support and feel welcome on my socials https://t.co/CMOrz0nxFZ — Simone Biles (@Simone_Biles) November 3, 2020

Det er specielt Van Ness, som den konservative gruppe er efter.

Organisationens formand, Monica Cole, mener således, at Uber Eats forsøger at hjernevaske seere i stedet for at fokusere på at levere en hjælpsom service under en pandemi.

Den kritik giver 23-årige Simone Biles dog ikke det store for. Faktisk ville hun lave reklamen igen og igen.

'Jeg ville lave en million reklamefilm mere med jer bare for at irritere dem allesammen. LGBTQ vil altid have min støtte og er velkommen på mine sociale kanaler,' slår stjernen fast.

Kritikken fra 'One Million Moms' (en million mødre, red.) kom via et nyhedsbrev, som direktøren havde sendt ud til sine medlemmer.

Der er dog intet, der tyder på, at organisationen faktisk har en million mødre som medlemmer, og ifølge NBC har en underskriftsindsamling mod Uber Eats-reklamen indtil videre blot fået 6.000 underskrifter.

Uber Eats har også kommenteret på kritikken og gjort det klart, at de står bag reklamen og deres to stjerner, der medvirker i den.