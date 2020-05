Den ene er en superstjerne inden for sit felt. Den største. Og den anden er en skuespillerinde, der fik sit gennembrud i en populær vampyrserie.

Tilsammen er de et af de mere hotte nye par i USA, og Shaun White og Nina Dobrev valgte at gøre deres forhold officielt på en alternativ og nedtonet måde.

De seneste måneder har rygterne om snowboardkongen Shaun White og Vampire Diaries-stjernen Nina Dobrev floreret, da de to er blevet set sammen et par gange.

Og forleden lagde de to så en video op sammen på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Adding to resume: hairdresser Et opslag delt af Nina Dobrev (@nina) den 28. Maj, 2020 kl. 4.28 PDT

I det corona-ramte USA har de to valgt at gå i karantæne sammen kunne man se, og da Shaun Whites prægtige røde manke havde ramt et maksimum, måtte den nye kæreste altså - ligesom tilfældet har været for mange her i Danmark - hjælpe til.

31-årige Nina Dobrev stod nemlig klar med saksen, så hun kunne give sin to år ældre kæreste et corona-cut. Og det gik helt efter bogen, hvorfor de begge to for første gang valgte at dele billeder af hinanden sammen.

Shaun White har ellers i flere år været kærester med Sarah Barthel fra det mere eller mindre kendte band Phantogram. Men nu har manden, som har tre olympiske guldmedaljer i halfpipe og har stordomineret X Games, altså fundet en ny kærlighed.

Hvor længe Shaun White og Nina Dobrev har set hinanden, melder historien intet om. Men med et billede af Dobrev som frisør og White som kunde er der altså ikke den store tvivl om, at amerikanerne har fået et nyt kendispar.

Også selvom Shaun White nedtoner det i et svar fra en følger, der vil vide, hvor han kender Nina Dobrev fra.

'Hun er min frisør,' svarer Shaun White på Instagram.

Du kan se flere billeder af de to herunder:

Foto: ANGELA WEISS Vis mere Foto: ANGELA WEISS

Foto: ANGELA WEISS Vis mere Foto: ANGELA WEISS