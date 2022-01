Billederne af den grædende OL-rytter gik verden rundt. Og siden havnede Annika Schleu i en vaskeægte shitstorm.

»Der var så meget had på de sociale medier. Jeg modtog dødstrusler. Det var forfærdeligt.«

Sådan fortæller den 31-årige tysker i et interview med Bild om episoden fra sommerens OL, der endte med nogle hårde måneder for sportsudøveren.

Det var under ridebanespringningen i disciplinen femkamp, tv-billederne, der blev vist, vakte opsigt. Annika Schleu havde fået tildelt en hest, der ikke ville det samme som hende.

Annika Schleu og hesten Saint Boy ved OL. Den tyske rytter blev til sidst diskvalificeret. Foto: TATYANA ZENKOVICH Vis mere Annika Schleu og hesten Saint Boy ved OL. Den tyske rytter blev til sidst diskvalificeret. Foto: TATYANA ZENKOVICH

Den tyske rytter brugte sin pisk voldsomt, hendes træner gav hesten et knytnæveslag, noget der vakte stor opsigt, og en grædende Annika Schleu måtte gå fra banen efter at være blevet diskvalificeret. Og så startede den voldsomme periode for alvor.

Tv-stjernen Kaley Cuoco fra 'Big Bang Theory' tordnede, kaldte Annika Schleu for 'en skændsel' og tilbød at købe hesten med det samme.

Dyrevelfærdsorganisationen Peta blandede sig i håb om at få flere ridekonkurrencer fjernet fra OL-programmet. Og Annika Schleu og hendes træner, der begge blev anklaget for dyremishandling, risikerede at blive retsforfulgt.

Sådan endte det dog ikke, men de skulle begge betale et pengebeløb til en velgørende organisation, og den svære tid satte sine spor hos rytteren, der slår fast, at hendes intention aldrig var at gøre bevidst skade på hesten.

Annika Schleu havde store problemer. Foto: PEDRO PARDO Vis mere Annika Schleu havde store problemer. Foto: PEDRO PARDO

»Jeg havde ekstreme spændinger i nakken, og jeg kunne knap trække vejret, fordi mit hjerte hamrede afsted. Jeg er normalt hård ved mig selv. Måske er det forkert, men sådan er jeg. Denne her gang sagde min krop fra,« fortæller Schleu, der også måtte have psykologhjælp.

Den tyske rytter overvejede i kølvandet på den voldsomme shitstorm at stoppe sin karriere, men hun ændrede mening, fordi hun ikke ønsker at blive husket kun for den episode.

Der har dog også været den konsekvens, at ridebanespringningen er blevet pillet ud af femkampen til næste OL.