Panikken breder sig i Japan – blot 10 uger inden, at de olympiske lege efter planen skal gennemføres i hovedstaden Tokyo.

Japanerne kæmper p.t. med deres fjerde coronavirus-bølge, og der er netop indført undtagelsestilstand i regionerne Hokkaido, Okayama og Hiroshima.

Og mens smitten kommer mere og mere ud af kontrol, forstærkes de kritiske japanske røster, der kræver, at sommerens OL udskydes eller helt aflyses.

Én af de prominente stemmer, der har sluttet sig til koret af kritikere, er topchefen i den kæmpe onlinehandel-virksomhed Rakuten – Hiroshi Mikitani, der omtaler legene som 'en selvmordsmission'.

(FILES) File photo taken on April 13, 2021 of a Tokyo 2020 Olympics Games banner displayed on the wall of the Metropolitan Government building in Tokyo. - Brazil will start vaccinating against COVID-19 the athletes and technical commissions members who will participate in the Tokyo-2020 Olympic Games, the Health Ministry announced on May 11, 2021. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP) Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere (FILES) File photo taken on April 13, 2021 of a Tokyo 2020 Olympics Games banner displayed on the wall of the Metropolitan Government building in Tokyo. - Brazil will start vaccinating against COVID-19 the athletes and technical commissions members who will participate in the Tokyo-2020 Olympic Games, the Health Ministry announced on May 11, 2021. (Photo by Charly TRIBALLEAU / AFP) Foto: CHARLY TRIBALLEAU

»Det er farligt at arrangere et så stort arrangement, som samler mennesker fra hele verden. Risikoen er for stor, fordelene er for små. Mange lande kæmper fortsat med pandemien – blandt andet Indien og Brasilien. Det er ikke tiden til at fejre noget endnu,« siger han til CNN.

Hiroshi Mikitani fortæller, at han har forsøgt at overtale den japanske regering til at aflyse OL.

»Alt er muligt lige nu,« siger han.

Japanske OL-skeptikere har startet en underskriftindsamling, der har til mål at aflyse det enorme arrangement – og fredag blev 350.000 underskrifter afleveret til myndighederne.

(FILES) This file photograph taken on April 28, 2021, shows a general view of the Olympic rings lit up at dusk on the Odaiba waterfront in Tokyo. - US drugs giant Pfizer and its German partner BioNTech on May 6, 2021, have announced a deal with the International Olympics Committee to provide vaccines to competitors and staff at the Tokyo games. In a statement, the firms said they would coordinate with national sporting bodies to make sure that coronavirus vaccines are available to anyone who needs one before travelling to Japan (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere (FILES) This file photograph taken on April 28, 2021, shows a general view of the Olympic rings lit up at dusk on the Odaiba waterfront in Tokyo. - US drugs giant Pfizer and its German partner BioNTech on May 6, 2021, have announced a deal with the International Olympics Committee to provide vaccines to competitors and staff at the Tokyo games. In a statement, the firms said they would coordinate with national sporting bodies to make sure that coronavirus vaccines are available to anyone who needs one before travelling to Japan (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP) Foto: CHARLY TRIBALLEAU

»Menneskers liv er vigtigere end penge,« lød det fra manden bag underskriftsindsamlingen, den tidligere guvernørkandidat Kanji Utsunomiya.

Foreningen for japanske sygehuslæger advarede tidligere på ugen mod afviklingen af de olympiske lege.

»Vi er stærkt imod at afholde OL i Tokyo i en tid, hvor mennesker rundt om i verden kæmper mod den nye coronavirus,« fastslår de i et brev til myndighederne.

OL, der i forvejen er blevet udskudt et år, går efter planen i gang den 23. juli.