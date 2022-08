Lyt til artiklen

Hun har fået enorm opmærksomhed de sidste par år.

Men det er ikke kun Alica Schmidts præstationer på atletikbanen, der har fået kommentarer med på vejen.

For tilbage i 2017 blev hun af australske 'Busted Coverage' nævnt som en af 'verdens mest sexede atleter'. Noget, hun dog ikke selv giver det store for.

»Jeg er ligeglad. Jeg googler ikke mig selv. Jeg ved ikke, hvad de skriver, for jeg har fokus på mig selv som udøver,« siger Alica Schmidt til Dagbladet.

Medier verden over har skrevet om hende, og det er også væltet ind med følgere på Instagram. I 2020 havde hun 'kun' 700.000 følgere på det sociale medie, men det tal er steget til 3,2 millioner.

Hun prøver dog ikke at lade sig påvirke af den enorme opmærksomhed.

»Det er sjovt at høre, der er interesse omkring mig, men jeg prøver ikke at tænke på det. Jeg ser mig selv som en normal udøver, og det er atletik, jeg har fokus på. Mit mål er at komme til OL i 2024. Det er mit store mål på sigt,« siger Alica Schmidt, der også tidligere har været fitnesstræner.

I sin professionelle løbekarriere har Alica Schmidt tidligere vundet sølv i 4 x 400 meter holdløb ved EM for U20-atleter i 2017. Den præstation fulgte hun op med en bronzemedalje ved samme type mesterskab for U23-løbere i 2019.

Det var for alvor under og efter OL i Tokyo sidste år, at opmærksomheden omkring atletikudøveren voksede.

Hun havde dog ikke det store held med præstationerne på banen, for hun kom faktisk aldrig i aktion, selvom hun havde kæmpet hårdt for at kvalificere sig i det hele taget.

Noget, der fik hende til at tage en pause efter et hårdt 2021.

'Jeg vil ikke lyve. Jeg er ikke tilfreds med mine løb i år. Jeg har arbejdet hårdere end nogensinde før dag ind og dag ud, har skubbet mine grænser i hver øvelse og ofret så meget,' skrev hun på Instagram.