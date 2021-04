Flere hundrede japanske byer trækker sig som værter for de deltagende nationer ved OL i Tokyo til sommer.

Det skyldes coronapandemien og de omkostninger, der er forbundet med den, skriver nyhedsbureauet AFP.

Flere byer kan nemlig ikke stå for de mange tiltag, der skal sikre en såkaldt 'boble' om de forskellige nationer.

En af dem er byen Okuizumo, der skulle have huset det indiske felthockeylandshold.

»Vi ønskede at få et af verdens bedste hold til at besøge vores by og vise deres færdigheder til de lokale børn,« siger Katsumi Nagase fra byledelsen.

»Men nu ser det umuligt ud.«

Selve OL skal efter planen fortsat afholdes i Tokyo, hvor der fredag blev erklæret krisetilstand for at dæmme op for en ny coronabølge.

Det samme er sket i tre andre af Japans regioner.

