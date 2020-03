Internationale judostævner bliver aflyst på stribe. Tidligst til maj kan danske kæmpere jagte OL-adgang.

Usikkerheden hersker i Judo Danmark, efter at yderligere tre internationale konkurrencer er blevet aflyst af frygt for coronaspredning.

Dermed er fire af forårets syv OL-kvalifikationsstævner foreløbig strøget af kalenderen, og det er en streg i regningen for de tre danske OL-kandidater, der mangler point for at klare kravene.

- Det er hårdt, for vi har fået fire chancer færre for at kvalificere os. Men vi kan ikke ændre det og må bare leve med det, siger landstræner Peter Scharinger.

Aflysningerne er denne gang gået ud over stævner i Rusland, Georgien og Tyrkiet. I sidste uge valgte Det Internationale Judoforbund (IJF) også at aflyse Rabat Grand Prix 2020 i Marokko.

Medmindre der findes nye datoer til de aflyste stævner, er der kun tre muligheder tilbage for at skaffe de manglende point til den olympiske rangliste.

Det er EM i Prag, grand slam i Baku og Masters i Doha.

- Men i Masters kan man kun deltage, hvis man er blandt de 36 bedste på verdensranglisten. Vi er nummer 37, 38 og 42. Vi mangler altså stadig lidt, konstaterer Scharinger.

For Judo Danmark er der også et økonomisk aspekt i den usikre situation.

Unionen har allerede sørget for transport og indkvartering til flere af de nu aflyste konkurrencer.

- Det er en del penge, som judounionen nu har ude, og som vi ikke ved, om vi kan få tilbage.

- For mig er der masser af arbejde med at afbestille fly, hotel og forsikringer. Jeg vil egentlig allerhelst bare være træner, lyder det med et grin fra landstræneren.

Det eneste positive i situationen er, at OL-kandidaterne Lærke Olsen, Emilie Sook og Mathias Madsen kan være sikre på, at de tidligst kommer i kamp i maj.

- Kæmperne skal jo tabe sig op til stævnerne for at klare vægtkravene. I den sidste tid har de skullet passe på vægten uden at vide, om de skulle i kamp. Nu får de mere ro, siger Peter Scharinger.

De kommende uger skal i stedet bruges på at holde sig i form i håbet om, at tingene ser lysere ud senere på foråret.

- Vi laver en træningsperiode med styrketræning og forsøger at forberede os så godt som muligt på EM og de stævner, der er tilbage.

- Vi snakker med Sverige og Finland om at lave en fælles træningslejr for de nordiske nationer. Men vi må se, hvordan situationen udvikler sig. Lige nu er der så mange åbne spørgsmål, siger landstræneren.

Danmark havde senest en judokæmper med ved OL i 1988.

/ritzau/