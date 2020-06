Det var bestemt ikke en behagelig snak, Lisa Leslie for nyligt måtte tage med sine to børn. Igen.

For ligesom mange andre havde de set den voldsomme video med George Floyd, der bliver kvalt, og det fik dem til at stille mange spørgsmål.

Spørgsmål, der var hårde at give svar på, fortæller den amerikanske OL-guldvinder.

»'Hvorfor er manden på ham? Hvorfor sker det? Hvad skal vi gøre?' Og det eneste jeg kunne sige var: 'det her er racisme. Det her er mord. Det her er uretfærdighed.'«

Lisa Leslie (i midten) nåede at vinde flere OL-guldmedaljer i karrieren. Her i Beijing i 2008. Foto: FILIPPO MONTEFORTE Vis mere Lisa Leslie (i midten) nåede at vinde flere OL-guldmedaljer i karrieren. Her i Beijing i 2008. Foto: FILIPPO MONTEFORTE

Sådan fortæller den 47-årige tidligere basketballspiller, der allerede tidligt måtte tage de svære snakke med 10-årige Michael og 12-årige Lauren, til The Players Tribune.

46-årige George Floyd mistede livet 25. maj i forbindelse med en anholdelse i byen Minneapolis.

En video af anholdelsen viser, hvordan betjenten Derek Chauvin med hånden i lommen presser sit knæ mod George Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder. Derek Chauvin blev siden arresteret og sigtet for 'second degree murder'.

Men allerede inden den videoen begyndte at florere, var de hårde snakke startet i hjemmet hos Lisa Leslie og familien. For sønnens vedkommende startede de allerede, da han var syv år.

Lisa Leslie fortæller, hvordan hendes mand tidligt fortalte ham, at 'de skal have stærkere værdier' og at sønnen både skal følge og kende loven for at have styr på sine rettigheder.

»Det faktum at vi allerede skal introducere vores børn til den virkelighed så tidligt er slemt nok, og det er desværre ikke første gang,« siger Lisa Leslie og tilføjer, at snakken om hudfarve og racisme er en, der ofte er i hjemmet.

»Det er det, der knuser mit hjerte mest: børnene. Jeg ville elske at se, hvordan resten af USA fortæller, hvad der sker rundt i landet. Hvordan forklarer du, de fordomme og den måde sorte er blevet behandlet på i over 400 år til dine børn? Det er også vores land!« lyder opråbet fra Lisa Leslie.

Hun stoppede sin basketball-karriere i 2009. En karriere, der nåede at byde på blandt andet fire OL-guldmedaljer og to verdensmesterskaber.