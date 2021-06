Han kan ikke huske, hvad der skete. Det sidste, der står klart i skihopperen Daniel-André Tandes hukommelse, er en gåtur, han var på med sin søster og hendes kæreste.

Tiden skal skrues tilbage til slutningen af marts, hvor nordmanden mistede kontrollen under en træning inden en World Cup-konkurrence. Helt præcist var det 25. marts, det gik galt.

»Det er nok bedst, jeg ikke kan huske det. Det er nok mere traumatiserende for de andre på holdet, for de kan huske det. Det kan jeg ikke,« fortæller han i en video, som det norske landshold har delt.

Tilbage i marts havde Daniel-André Tande kun lige sat af, da han mistede kontrollen i luften.

Han slog ud med arme og ben, i sekunderne efter fløj skiene af, og til sidst landede han på siden, alt imens han med høj fart fløj ned ad bakken.

Han fik lægehjælp med det samme og blev hastet på hospitalet.

»Jeg har talt med en af de læger, der var på pisten. Han fortalte, at jeg var uden puls i mellem to og tre minutter. Jeg punkterede en lunge, brækkede to knogler i kravebenet. Da de opererede mig, fandt de ud af, at mit kraveben var knust, så jeg har i alt ti skruer, der holder det hele på plads. Jeg havde også fire indre blødninger i hjernen. Jeg er ret sikker på, det var derfor, de lagde mig i koma. For at forhindre, at det hævede,« forklarer han.

Noget af det, der bekymrede familien, var, at en af blødninger sad i den forreste venstre del af hjernen.

Daniel-Andre Tande blev hastet på hospitalet. Foto: Grzegorz Momot Vis mere Daniel-Andre Tande blev hastet på hospitalet. Foto: Grzegorz Momot

»Det er det område, der styrer din personlighed og dit fokus. Hvis blødningen var voldsom nok, kunne jeg være vågnet som en helt anden person,« fortæller Daniel-André Tande, der som det første husker, at han fik besøg på hospitalet.

Det var hans mor og kæreste. Først der gik det op for ham, der var sket noget alvorligt.

»Det betød så meget for mig. Jeg græd virkelig meget, da jeg så dem første gang. Det havde været frygteligt at være der alene. Det var svært at komme ud af koma og få en masse information om situationen og omfanget af skaderne. At have dem jeg elsker mest var dejligt,« siger han.

Den 27-årige nordmand vandt OL i 2018. Han har desuden vundet individuelt VM-guld i 2018. Samme år var han også med til at vinde VM-guld for hold, hvilket han også gjorde i 2016 og 2020.