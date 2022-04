Den 33-årige russiske OL-guldvinder Aleksander Lesun vil aldrig repræsentere sit land igen, efter Rusland invaderede Ukraine.

»Atleter i Rusland er som et redskab, der bliver brugt til propaganda. Men ingen tænker på, hvilken effekt deres handlinger kan have på andres liv. Ingen tror, ​​at deres handlinger vil føre til døden for drenge og piger, mænd og kvinder og ældre mennesker,« siger Aleksander Lesun i et interview med BBC.

Han konkurrerer normalt i moderne femkamp – som består af fægtning, pistolskydning, 200 meter svømning, ridebanespringning og langrend. Han vandt OL-guld i Rio i 2016, og russeren har også vundet en række EM- og VM-guldmedaljer.

OL-guldvinderen er et stort navn i hjemlandet, hvor han har nydt godt af at modtage goder i form af luksusbiler, stor økonomisk støtte og lejligheder som præmier fra den russiske lejr, skriver mediet. Men 22. februar var det pludselig slut.

Russian President Vladimir Putin delivers a speech as he visits the Vostochny cosmodrome, some 180 km north of Blagoveschensk, Amur region on April 12, 2022. (Photo by Yevgeny BIYATOV / Sputnik / AFP) Foto: YEVGENY BIYATOV Vis mere Russian President Vladimir Putin delivers a speech as he visits the Vostochny cosmodrome, some 180 km north of Blagoveschensk, Amur region on April 12, 2022. (Photo by Yevgeny BIYATOV / Sputnik / AFP) Foto: YEVGENY BIYATOV

To dage, før Ruslands invasion af Ukraine begyndte, stoppede Lesun med at dyrke al sport. Han ville aldrig kunne se sig selv konkurrere for Rusland igen.

»Jeg forstod, at verden aldrig ville blive den samme igen,« siger Aleksander Lesun til BBC.

Ifølge mediet var beslutningen ikke taget på forhånd, og OL-guldvinderen havde ingen anden plan B, men nu har han fået et job uden for sportens verden.

At vende ryggen til præsident Vladimir Putins regime er en handling, som er forbundet med voldsom stor risiko, hvor det kan føre til længerevarende fængselsstraffe at tale om en invasion af Ukraine og i særdeleshed tale i negative vendinger om og nægte at stille op for sit land.

Aleksander Lesun har trods dette taget sit valg, og han mener samtidig, at en række af de kendte russiske udøvere ikke ved, hvad det er, der egentlig foregår, og at de dermed bliver brugt indirekte i Putins magtspil.

Mange russiske sportsstjerner har været særdeles tavse siden Ruslands invasion af Ukraine, hvor de russiske atleter i størstedelen af alle sportsgrene er blevet ramt af udelukkelser. Dog kan nogle få russere fortsat deltage under et neutralt flag.

Den tidligere russiske tennisstjerne Maria Sharapova er en af de få, der har sat ord på sin utilfredshed med hjemlandets ageren i Ukraine.

'For hver dag, der går, bliver mit hjerte knust, og jeg bliver frygtelig ked af billederne og historierne af familier og børn, der er berørt af den eskalerende krise i Ukraine,' skrev Sharapova i et Instagram-opslag i marts.