To vægtløftere afleverede positive dopingprøver ved OL i London i 2012. Nu står de til karantæne.

Nye analyser af gamle dopingprøver har fældet en række sportsfolk i de senere år. Nu er fælden klappet om yderligere to navne.

Det mest prominente navn er den usbekiske vægtløfter Ruslan Nurudinov, hvis dopingprøve fra OL i 2012 viser spor af oral turinabul, der er et anabolt steroid.

Det Internationale Sportsdomstol (CAS) oplyser i en pressemeddelelse, at den har diskvalificeret Nurudinov fra legene og samtidig slettet den fjerdeplads, som usbekeren opnåede i 105 kilo-klassen.

Den nu 27-årige vægtløfter er foreløbig blevet suspenderet frem til december, mens Det Internationale Vægtløftningsforbund udmåler straffen.

Ruslan Nurudinov vandt i 2016 OL-guld i Rio de Janeiro og sidste år guld ved Asian Games.

CAS har også diskvalificeret hviderusseren Mikalai Novikau, der ved London-legene sluttede som nummer otte i 85 kilo-klassen.

Novikau testede positiv for to forskellige anabole steroider.

At de to vægtløftere nu står til karantæne for syv år gamle dopingprøver skyldes, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) genanalyserer gamle prøver med nye testmetoder.

Det giver også mulighed for at fange dopingsnydere, som har benyttet sig af ulovlige stoffer, som det ikke var muligt at teste for, da prøven blev afgivet.

/ritzau/