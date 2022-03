Hun havde et vildt 2021 på banen. Og der venter også et stort 2022 for den tyske dressurstjerne Jessica von Bredow-Wendl.

I hvert fald uden for ridebanerne, hvor hun sammen med manden Max tager hul på et nyt kapitel.

Parret venter nemlig deres andet barn, afslører de i et opslag på Instagram.

'Jeg er så inderligt taknemmelig for det andet mirakel, der vokser inden i mig,' skriver dressurrytteren, der med sin mand i forvejen har sønnen Moritz på fire år.

Jessica von Bredow-Werndl fejede nærmest al modstand af banen i 2021 med tophesten TSF Dalera.

Først vandt de sammen med det tyske landshold OL-guld i holdkonkurrencen i Tokyo, og efterfølgende red hun sig selv til tops på podiet i den individuelle konkurrence.

Den tyske stjerne var dog slet ikke færdig med at hive metal hjem, og senere på året ved EM blev det til hele tre guldmedaljer – for hold, i Grand Prix Special og i den sværeste klasse af dem alle, freestyle, hvor der rides til musik. Her blev den danske stjerne Cathrine Dufour nummer to med hesten Bohemian.

Ved det storstilede Saab Top 10-stævne i november var det også den tyske verdensetter og TSF Dalera, der vandt guld.

Jessica von Bredow-Werndl og TSF Dalera vandt OL-guld i Tokyo. Foto: BEHROUZ MEHRI Vis mere Jessica von Bredow-Werndl og TSF Dalera vandt OL-guld i Tokyo. Foto: BEHROUZ MEHRI

Men ved årets VM i dressur er der i den grad åbnet for spændingen, for Jessica von Bredow-Werndl meddeler gennem det tyske rideforbund, at hun ikke kommer til at stille op.

Det skyldes, at hun først har termin i slutningen af august, hvor det store stævne bliver afviklet.

»Selvom timingen med VM ikke er ideel, er jeg virkelig glad,« siger hun ifølge Eurodressage.

Den danske verdenstreer Cathrine Dufour har ikke lagt skjul på, at årets VM, der bliver afviklet i Herning, er et af de helt store mål for sæsonen.

Her bliver det spændende at se, om hun sammen med Bohemian kan følge op på det flotte 2021 og ride sig til tops på podiet.