Hun havde overhovedet ikke regnet med så overvældende respons.

Faktisk havde den svenske OL-guldvinder Ebba Årsjö frygtet, at hun ville miste en hel del følgere, da hun i sommer delte et billede på sin Instagram-profil.

Den 21-årige atlet tøvede med selv at trykke publicer, så i stedet gav hun sin telefon til sin søster, fortæller hun til SVT.

Men da billedet var frigivet til offentligheden, strømmede kærligheden ind.

»Jeg har fået vældig meget kærlighed og ikke set nogen slemme kommentarer. Mange spørger, hvad der er sket, men alle har min ryg,« siger Ebba Årsjö.

Hun havde slet ikke troet, at hun ville få så meget opmærksomhed.

»Absolut ikke. Du flyver lidt på en sky. Der findes ikke ord for det. Men det er sådan, det skal være, det skal ikke være en 'big deal'.«

Ebba Årsjö lider af muskeltab i det højre ben som følge af Klippel-Trénaunays-syndromet, som hun er født med.

I næsten hele sit liv har hun gjort alt for at skjule benet, hvilket fik flere til at påstå, at hun løj.

Svenskeren vandt to guld- og en bronzemedalje ved para-OL sidste vinter.

Billedet har fået mere end 60.000 likes på Instagram i modsætning til de fleste andre af hendes opslag, der får et par tusinde.