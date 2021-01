Engang var han dobbelt OL-guldvinder for USA og en nationalhelt med i alt fem OL-medaljer. Det ændrede sig en anelse for en del amerikanere 6. januar.

Her var den nu 38-årige tidligere svømmer Klete Keller blandt de mange Trump-tilhængere, som stormede Kongressen i Washington. Hvis han ønskede at blive genkendt, ramte han den lige i røven ved at iføre sig en 'Team USA'-jakke, som mange fik øje på, da billederne fra Kongressen gik verden rundt.

Klete Keller blev identificeret, og torsdag overgav han så ifølge USA Today sig selv til myndighederne, der har haft ham sigtet for flere ulovligheder. Her fik han at vide, hvad han præcis kunne stå over for af straf. Og det var ikke så lidt.

For Klete Keller er anklaget for flere ting, og det kan i allerværste tilfælde koste ham en fængselsstraf på op til otte år og bøder på op til 4,5 millioner kroner.

Trump supporters fought back after Capitol Police moved in to retake the Rotunda. pic.twitter.com/4e7mNyqWZy — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021

Det tog ikke mere end 24 minutter, før Keller havde fået den information og igen kunne forlade retsbygningen - uden at skulle betale kaution.

Han måtte dog efterlade sit pas og love, at han ikke ville besøge Washington D.C. igen, før Joe Biden og Kamala Harris officielt overtager præsident- og vicepræsidentposten 21. januar.

Nu kan han så afvente sin sag, som kan koste ham dyrt. Men det ville ikke være den første nedtur for Keller. Efter den succesfulde svømmekarriere har Keller haft det noget sværere i livet, og han har tidligere fortalt, at han efter en skilsmisse - og da han mistede sit job - endte som hjemløs.

Keller kan nu, hvis han dømmes skyldig i de tre forhold, være sikker på en ting: At han nok skal have tag over hovedet i nogle af. Der vil så også bare være tremmer for vinduerne.