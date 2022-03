Den olympiske skøjteløber Alysa Liu og hendes far, Arthur Liu, der er tidligere politisk flygtning fra Kina, er blevet udspioneret af den kinesiske stat.

Det fortæller faren til AP.

Mens hans 16-årige datter Alysa Liu var ved at gøre sig klar til vinter-OL i Beijing, fik han meldingen fra FBI i oktober sidste år om spionagen.

Det amerikanske justitsministerium har tiltalt fem mænd for at agere på vegne af den kinesiske stat med henblik på at stalke og chikanere folk med kinesisk baggrund i USA.

Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Foto: MANAN VATSYAYANA

Lius datter endte med at deltage ved vinter-OL i Kina. Som en protest, siger faren.

»Det var hendes øjeblik. Hendes store mulighed for at deltage ved OL. Jeg kommer ikke til at lade dem stoppe hende fra at tage afsted, og jeg vil gøre alt, for at hun er i sikkerhed, og jeg er villig til at ofre mig, så hun kan nyde øjeblikket. Jeg lader dem ikke vinde ved at forhindre mig i at udtrykke mine holdninger,« siger Arthur Liu.

Datteren tog af sted, efter familien fik forsikringer om hendes sikkerhed. Der var to personer til at eskortere hende hele tiden under legene.

»De prøvede nok at intimidere os på en måde, så vi ikke ville sige noget, der kunne skabe problemer for dem, eller ved at sige noget politisk omkring menneskerettighedsbrud i Kina. Jeg var bekymret for hendes sikkerhed, men den amerikanske regering gjorde et godt stykke arbejde ved at beskytte hende,« siger Liu.

Ifølge anklageskriftet forsøgte en af de tiltalte at få en kopi af både faren og datterens pas under påskud af, at han var et medlem af en international sportskomité, og at det skulle bruges i forbindelse med indrejse til Kina i forhold til coronaregler.

Far Liu blev kontaktet over telefonen, hvor han blev bedt om at udlevere sin pasnummer. Det gjorde ham med det samme mistænksom.

Liu flygtede i 1989 fra Kina, da han talte imod den kinesiske stat.

Datteren Alysa endte på en syvendeplads i Beijing.