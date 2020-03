Det er en mulighed at udskyde sommerens OL i Tokyo til senere på året.

Sådan lyder det nu fra de japanske arrangører på grund af den raserende coronavirus.

»Kontrakten siger, at Legene skal holdes i 2020. Det kan tolkes som om, at det er tilladt med en udskydelse,« lyder det tirsdag fra Japans Olympiske minister, Seiko Hashimoto ifølge Reuters.

Hun understreger dog tirsdag i en spørgetime i det japanske parlament, at landet endnu er fast besluttet på at gennemføre OL, der begynder 24. juli.

»Vi gør alt, vi kan, for at sikre, at Legene kan gennemføres som planlagt,« siger Seiko Hashimoto.

Mens de japanske arrangører tolker det som muligt at udskyde OL til senere på året ifølge de kontraktlige regler, kan en total aflysning af OL kun ske på opfordring fra IOC.

