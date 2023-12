Regeringen i Fransk Polynesien har sat arbejdet med opførslen af et nyt dommertårn i Teahupoo på pause.

Skader på et koralrev har skabt yderligere debat om den planlagte OL-konkurrence i surfing til sommer.

Regeringen i Fransk Polynesien har således sat arbejdet med en kritiseret opførsel af et nyt dommertårn i byen Teahupoo på Tahiti på pause for at vurdere skaderne og den videre proces.

Det Internationale Surfingforbund (ISA) hilser beslutningen velkommen.

- ISA er ked af og overrasket over, at den test, som regeringen i Fransk Polynesien har foretaget, har resulteret i, at koralrevet i Teahupoo er blevet beskadiget af en pram, skriver ISA på Instagram.

ISA er ansvarlig for at afvikle OL-konkurrencen 27.-30. juli næste år, men forbundet understreger, at den franske OL-arrangør og regeringen i Fransk Polynesien er ansvarlige for infrastruktur og faciliteter.

Det er altså dem, der har besluttet at udskifte det gamle dommertårn i træ med et nyt i aluminium.

168.000 mennesker har protesteret over beslutningen i en underskriftindsamling, og den amerikanske surfinglegende Kelly Slater har også været på krigsstien.

- Det giver ingen mening at have behov for et gigantisk tårn for en konkurrence, der varer to dage.

- Giv i stedet pengene til lokal infrastruktur efter alle de skader, som oversvømmelser efter ændringer på floden skabte tidligere i år, skrev Slater for nylig som kommentar til en video om problemstillingen i Teahupoo ifølge AFP.

OL-arrangørerne har argumenteret for udskiftningen med, at det nuværende tårn ikke har levet op til de nødvendige standarder i de seneste ti år.

Indtil videre har parterne trods kritikken pure afvist at flytte OL-konkurrencen fra Teahupoo, der er kendt for sine enorme bølger og gode forhold for surfere.

Tahiti ligger 15.000 kilometer fra den franske hovedstad og blev valgt frem for strande i det sydvestlige Frankrig og Bretagne.

/ritzau/