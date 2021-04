Den spanske by Bilbao bliver alligevel ikke værtsby til sommerens EM i fodbold, har Uefa besluttet.

Det har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet, oplyser myndigheder i Baskerlandet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det spanske medie AS skrev fredag, at Bilbao stod til at blive erstattet af en anden spansk by, Sevilla, som værtsby. Det er uvist, om det også bliver udfaldet.

Kampene skulle være blevet spillet på Athletic Clubs stadion, San Mames.

Turneringen skulle have været afviklet i 2020, men blev udskudt på grund af coronapandemien. Nu afvikles den i stedet til sommer mellem 11. juni og 11. juli.

København er blandt de 12 byer - nu 11 - der er udset til at skulle huse kampe ved sommerens slutrunde.

/ritzau/