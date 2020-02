Jan Magnussen gør comeback for Corvette Racing, som han i oktober forlod efter 16 års samarbejde.

Den 46-årige danske racerkører stiller sammen med tyskeren Mike Rockenfeller op i to afdelinger af den igangværende udgave af verdensmesterskabet for sportsvogne, Fia World Endurance Championship.

Det skriver Magnussen på sin hjemmeside.

Den firedobbelte Le Mans-vinder stiller op for Corvette 23. februar til Lone Star Le Mans på Circuit of the Americas i Texas og til 1000-miles-løbet på Sebring i Florida 20. marts.

Allerede tirsdag aften under et talkshow i Cirkusbygningen i København med Jan og Kevin Magnussen, løftede Jan Magnussen sløret for, at han og Corvette onsdag ville præsentere nogle nyheder.

- Jeg kan ikke sige så meget, kun at jeg glæder mig, sagde Jan Magnussen.

Onsdag eftermiddag blev det så officielt.

- Rygterne har svirret, og jeg er glad for at kunne bekræfte, at jeg igen skal repræsentere Corvette Racing. Det er en fed nyhed.

- Vi har arbejdet med projektet gennem længere tid, og det bliver fantastisk at kunne stille op til to så store events - og forhåbentlig endnu flere løb - med et team, jeg kender så godt, og med en bil, som allerede har vist sig at være stærk, siger Magnussen til hjemmesiden.

Danskeren har vundet Imsa-serien fire gange med Corvette.

I sin tid hos General Motors og Corvette Racing har danskeren desuden været med til at vinde 24-timers-løbet Le Mans fire gange i GT-klassen og triumfere i det lige så lange løb på Daytona International Speedway.

/ritzau/