40 danske topatleter har afgivet deres stemmer til de 10 indstillede til B.T. Guld. Stemmerne er nu talt op, og her er de tre nominerede til sportens egen pris, B.T. Guld

PERNILLE HARDER

2018 blev et magisk år for Pernille Harder. Trods en misset VM-kvalifikationen med det danske landshold markerede den 26-årige offensivspiller sig i årets løb med flere store og afgørende præstationer. 2018 blev året, hvor det danske landsholds anfører vandt titlen som årets bedste spiller i Europa. En pris, der fylder hende med stolthed.

»Det er nemlig noget, jeg har drømt om at blive og opnå. Jeg har ikke vidst, om det kunne blive en realitet, men de seneste to år har det vist sig, at der var gode muligheder for det. At jeg så vinder prisen i år, er jeg utroligt stolt over,« lyder det fra Harder, der er blevet hyldet fra alle sider for sit storslåede år.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Ud over førstepladsen i UEFAs kåring af Europas bedste fodboldspiller blev Harder nummer to i en historisk Ballon d’Or-kåring. Den første af sin slags for kvindefodbolden.

Andenpladsen ved Ballon D'or blev ændret til den øverste plads, da den store engelske avis The Guardian for nylig kårede de 100 bedste kvindelige spillere.

Cathrine Dufour, dressurrytter - derfor har jeg stemt på Pernille Harder:

»Jeg har stemt på Pernille Harder til at vinde B.T. Guld. Med en topscorertitel og et mesterskab med Wolfsburg i den tyske bundesliga, samt et mål i Champions League-finalen, har Pernille Harder igen i år vist, at hun er en af verdens allerbedste fodboldspillere, - ja hun er i år endda blevet kåret til Europas bedste.«

Foto: BRUCE BENNETT Vis mere Foto: BRUCE BENNETT

LARS ELLER

Natten til fredag 8. juni dansk tid fik Lars Eller jackpot i 'Syndens by', Las Vegas, og skrev sig ind i historien.

Rødovre-drengen blev matchvinder i den femte finalekamp om Stanley Cup og første dansker, som kunne løfte verdens ældste og fornemste ishockeytrofæ over hovedet.

Nok er det stort at blive verdensmester eller olympisk guldvinder, men på hockeyscenen er der intet i verden, der kommer på højde med en sejr om ”The Cup”.

Foto: BRUCE BENNETT Vis mere Foto: BRUCE BENNETT

»I starten var det hele lidt uvirkeligt. Først senere går det op for én, hvor stort det her er, og hvor meget det betyder, siger Lars Eller.

Lars Eller kom via Rødovre til Göteborg-klubben Frölunda og blev i 2007 draftet i første runde som nr. 13 af St. Louis Blues.

Han oplevede en nedtur i St. Louis Blues, hvor han blev sendt ned på farmerholdet Peoria Rivermen i AHL. Og er par operationer kom også i vejen. Men viljen havde han.

Han tvivlede aldrig. Og i år kunne han løfte den pokal, alle drømmer om; Stanley Cuppen.

Nicki Pedersen. speedwaykører - derfor har jeg stemt på Lars Eller:

»Mine tre point er gået til Lars Eller. Han satte i år Danmark på ishockey-verdenskortet, da han med sejrsmålet i NHL-finalen sendte Stanley Cup-trofæet til Washington - og en tur til Rødovre. Eller blev den første dansker nogensinde til at løfte den mægtige pokal. Han har arbejdet sig fra lille Danmark til en vigtig brik i verdens bedste ishockeyliga.«

CAROLINE WOZNIACKI

En stegende hed januaraften i 2018 i Melbourne vandt Caroline Wozniacki endelige sin Grand Slam. Med 7-6, 3-6, 6-4 slog Wozniacki rumæneren Simona Halep, og straks smed den danske tennisspiller sig ned på Rod Laver Arenas blå underlag. Der jublede hun som aldrig før.

Foto: PETER PARKS Vis mere Foto: PETER PARKS

»Jeg var bare så glad, og nu skal jeg aldrig mere konfronteres med irriterende spørgsmål om, hvornår jeg har tænkt mig at vinde den der Grand Slam,« sagde Caroline Wozniacki efter sejren.

Finalen var en dramatisk affære. I perioder mindede den mest af alt om to bokseres intense nævefight, hvor punch efter punch afløser hinanden og hiver energi ud af modstanderen.

Så hårdt tog kampen på Wozniackis modstander, at hun måtte lade sig indlægge og behandle for dehydring og udmattelse på et hospital i Melbourne.

Anne-Marie Rindom, sejler, - derfor har jeg stemt på Caroline Woznikacki:

»Caroline Wozniacki har om nogen fortjent at vinde B.T. Guld. Hendes dedikation og tro på sig selv er forbilledlig for alle os atleter, og den har gennem en lang årrække holdt hende fast i den absolutte tenniselite.«

»Med sin sejr ved Australian Open i år skrev hun sig ind i historien som den første danske vinder af en Grand Slam i single nogensinde.«

Søren Klæstrup, sportschef på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søren Klæstrup, sportschef på B.T. Foto: Bax Lindhardt

B.T.s sportschef: Tre værdige nominerede

2018 har været et forrygende flot dansk sportsår. Derfor var det ikke vanskeligt at finde 10 atleter, der skulle indstilles til B.T. Guld. Øvelsen var faktisk svær, for mange kunne være endt på listen.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen hentede en stor triumf, da parret vandt All England i damedouble, herrelandsholdet i fodbold nåede videre til VM-ottendedelsfinalen, og Stinna Tange Kaastrup blev verdensmester i paradressur.

Alligevel nåede de ikke hele vejen med blandt de 10 indstillede til B.T. Guld. Det bidrager blot til fortællingen om et imponerende dansk sportsår.

Lørdag aften uddeles B.T. Guld ved det store gallashow i Herning, Sport 2018. Og det er en ganske særlig pris, for vinderen udpeges af udøverne selv, og det gør anerkendelsen ekstra speciel.

Igen i år har 40 af landets mest markante sportsprofiler afgivet deres stemmer til et stærkt felt af 10 B.T. Guld-kandidater. Nu er de tre endeligt nominerede fundet, og lørdag finder vi vinderen af B.T. Guld.

Det bliver enten Pernille Harder, der blev kåret som Europas bedste fodboldspiller i 2018, Lars Eller, der som første dansker vandt Stanley Cup-trofæet, eller Caroline Wozniacki, som i 2018 fik sin Grand Slam-triumf med sejren i Australian Open.

Lørdag aften går jeg på vegne af B.T. på scenen sammen med Camilla Martin for at afsløre vinderen. I 1999 vandt hun selv B.T. Guld, og jeg ved, prisen betød meget for hende dengang. Det kommer den utvivlsomt også til gøre for vinderen i 2018.

Når karrieren på et tidspunkt er forbi, er det den slags hædersbeviser, der fylder ekstra meget i hukommelsen.

Følg showet på bt.dk, hvor vi sender live-tv fra den røde løber kl. 17.00. DR viser Sportsgalla 2018 kl. 21.00, inden vi på bt.dk igen sender live-tv fra efterfesten kl. 23.00.